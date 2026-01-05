OFICIAL | Louis Munteanu a fost prezentat la DC United: "Zvonurile sunt adevărate". Americanii au anunţat suma de transfer - Antena Sport

Louis Munteanu este, oficial, noul jucător al celor de la DC United. Atacantul de 23 de ani a plecat de la CFR Cluj şi va începe o nouă aventură în Statele Unite, în MLS.

În cursul zilei de luni, formaţia din Washington D.C. a anunţat transferul fostului atacant din Gruia. De asemenea, americanii au confirmat şi suma de transfer: 7 milioane de dolari va plăti DC United pentru Munteanu, atacantul român devenind şi cel mai scump transfer din istoria clubului care a fost antrenat în trecut şi de Wayne Rooney.

OFICIAL | Louis Munteanu este noul jucător al lui DC United

Louis Munteanu a semnat cu DC United un contract valabi trei ani şi jumătate, până la finalul sezonului 2028/29, având opţiune de prelungire pentru încă un sezon.

“Zvonurile sunt adevărate”, au scris americanii de la DC United, pe social media, atunci când au prezentat transferul internaţionalului român.

The rumors are true 🙂‍↕️

D.C. United Signs Romanian International Louis Munteanu from CFR Cluj as a Designated Player.

Read More 📖: https://t.co/2NcFYTHaW5 pic.twitter.com/uM8KFFITwc

— D.C. United (@dcunited) January 5, 2026