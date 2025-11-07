Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu
Video

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu

Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu, iar Gâlcă susţine că Rapid nu e sigură nici de play-off. În Giuleşti vine o altă echipă dintre primele şase, surpriza FC Argeş

Jurnal Antena Sport | Monica Niculescu a revenit la naţionala României

Jurnal Antena Sport | Cristina Neagu este campioană şi la drift

Jurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu

Jurnal Antena Sport | Oltenii au făcut istorie şi în tribune la Viena

Jurnal Antena Sport | Lacrimi pentru Emeric Ienei

22:27
Farul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1
22:14
Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore
22:01
Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-ul în cursa de sprint din Brazilia: „Mai dificil față de cât mi-am dorit”
21:42
Agentul lui Lamine Yamal a sărit în apărarea starului Barcelonei: “Nu înţelege agitaţia din jurul lui”
21:37
Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena
21:22
Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1