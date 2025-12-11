Jurnal Antena Sport | Tudor Jercan cucereşte Italia - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Tudor Jercan cucereşte Italia
Încă un puşti român din karting cucereşte Italia. La 13 ani, Tudor Jercan are visuri mari în lumea motoarelor. Într-o zi vrea să conducă în cursa de 24 de ore de la Le Mans
Încă un puşti român din karting cucereşte Italia. La 13 ani, Tudor Jercan are visuri mari în lumea motoarelor. Într-o zi vrea să conducă în cursa de 24 de ore de la Le Mans
Jurnal Antena Sport | Tudor Jercan cucereşte ItaliaJurnal Antena Sport | Tudor Jercan cucereşte Italia
Jurnal Antena Sport | Pe Pancu îl şochează telenovela Louis MunteanuJurnal Antena Sport | Pe Pancu îl şochează telenovela Louis Munteanu
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu, nemulţumit după suspendarea lui DrăguşJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu, nemulţumit după suspendarea lui Drăguş
Fanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference LeagueFanii Spartei Praga pot răsufla uşuraţi! Au ajuns la Craiova înaintea meciului din Conference League
Fanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa LeagueFanii lui Feyenoord au făcut spectacol în Centrul Vechi, înaintea meciului cu FCSB din Europa League