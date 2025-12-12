Gigi Becali a schimbat un fotbalist cu Feyenoord: "Jucam în şapte cu el" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 0:48

Gigi Becali a recunăscut că a cerut ca un fotbalist să fie scos de urgenţă cu Feyenoord. Este vorba de Baba Alhassan.

“Toma trebuia să intre, Malcom Edjouma trebuia să intre şi el. Nu mi-a plăcut de Baba, am zis, bă ăsta joacă la ei. Cu Baba jucăm în şapte cu el, că joacă la adversari. Nu a câştigat, pare să câştige. Dă mingi la adversari, nu are luciditate”, a spus Gigi Becali despre fotbalist.

Gigi Becali a vorbit şi despre pregătirea fizică a echipei. “Spun unii că nu am făcut bine pregătirea. Au făcut-o probabil greşit, dar acum suntem în vârf de formă. E bine că ne-am revenit acum. Unii spun că nu am făcut bine pregătirea. Uite că am câştigat trei puncte de milioane de euro“, a mai spus latifundiarul.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.

