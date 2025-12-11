Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie

Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 13:07

Comentarii
Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB forţează mutarea, chiar dacă agentul fundaşului stânga a anunţat că prioritatea e o mutare în străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a fi şi mai convingător, Gigi Becali e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere de 450.000 de euro şi anumiţi jucători sub formă de împrumut la Hermannstadt. Pe listă se află Denis Alibec, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș și David Kiki.

Gigi Becali forţează transferul lui Kevin Ciobotaru

“Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.

Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

Agentul lui Ciobotaru spune altceva

Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului stânga pentru care Becali susţinea că va plăti 450.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

“A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate.

Nu am spus că vine la FCSB atunci, am spus doar că discutăm în pauza de iarnă. Kevin a fost titular tot timpul, a fost la naționala mare, la cea de tineret, dar la ultimele două din trei meciuri nu a fost titular.

Am pus pe seama deciziei antrenorului, dar să înțelegem acum că este o presiune din partea celor de la Hermannstadt ca jucătorul să meargă la FCSB?! Noi am respectat decizia antrenorului, dar nu vreau să cred că este vorba despre altceva, despre vreo presiune”, a spus Nedelcu, citată de digisport.ro.

Avantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zeroAvantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zero
Reclamă

Kevin Ciubotaru a fost convocat de Mircea Lucescu la națională în octombrie, debutând în amicalul cu Moldova. Fundașul este cotat la suma de 150.000 de euro, iar în acest sezon a bifat 18 meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Observator
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
12:55
UPDATEVizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga
12:37
Universitatea Craiova – Sparta Praga LIVE TEXT (19:45). Oltenii se pot califica în fazele eliminatorii UECL
12:13
Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: “Poate ne grăbim”
11:56
“Îmi vine să plâng”. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro
11:53
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă
11:38
Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: “Toate lucrurile acestea sunt prea multe”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă