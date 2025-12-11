Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie - Antena Sport

Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB forţează mutarea, chiar dacă agentul fundaşului stânga a anunţat că prioritatea e o mutare în străinătate.
Pentru a fi şi mai convingător, Gigi Becali e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere de 450.000 de euro şi anumiţi jucători sub formă de împrumut la Hermannstadt. Pe listă se află Denis Alibec, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș și David Kiki.
Gigi Becali forţează transferul lui Kevin Ciobotaru
“Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.
Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.
Agentul lui Ciobotaru spune altceva
Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului stânga pentru care Becali susţinea că va plăti 450.000 de euro.
“A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate.
Nu am spus că vine la FCSB atunci, am spus doar că discutăm în pauza de iarnă. Kevin a fost titular tot timpul, a fost la naționala mare, la cea de tineret, dar la ultimele două din trei meciuri nu a fost titular.
Am pus pe seama deciziei antrenorului, dar să înțelegem acum că este o presiune din partea celor de la Hermannstadt ca jucătorul să meargă la FCSB?! Noi am respectat decizia antrenorului, dar nu vreau să cred că este vorba despre altceva, despre vreo presiune”, a spus Nedelcu, citată de digisport.ro.
Kevin Ciubotaru a fost convocat de Mircea Lucescu la națională în octombrie, debutând în amicalul cu Moldova. Fundașul este cotat la suma de 150.000 de euro, iar în acest sezon a bifat 18 meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile.
