Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie - Antena Sport

Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB forţează mutarea, chiar dacă agentul fundaşului stânga a anunţat că prioritatea e o mutare în străinătate.

Pentru a fi şi mai convingător, Gigi Becali e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere de 450.000 de euro şi anumiţi jucători sub formă de împrumut la Hermannstadt. Pe listă se află Denis Alibec, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș și David Kiki.

Gigi Becali forţează transferul lui Kevin Ciobotaru

“Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.

Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro.

Agentul lui Ciobotaru spune altceva

Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului stânga pentru care Becali susţinea că va plăti 450.000 de euro.