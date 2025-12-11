Universitatea Craiova - Sparta Praga LIVE TEXT (19:45). Oltenii se pot califica în fazele eliminatorii UECL - Antena Sport

Universitatea Craiova o întâlnește astăzi pe Sparta Praga într-un meci din etapa a 5-a de Conference League care se anunță extrem de interesant pentru olteni. Cu șapte puncte adunate după patru etape, alb-albaștrii pot obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției dacă scot cel puțin un egal din confruntarea de azi de pe Ion Oblemenco.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova are o șansă de 95% de a se califica la barajul pentru optimi din UECL, iar duelul cu Sparta Praga poate aduce o bucurie imensă în această seară în Bănie. Partida dintre echipa lui Filipe Coelho și cea a cehilor va avea loc astăzi de la ora 19:45 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Universitatea Craiova – Sparta Praga LIVE TEXT (19:45)

După patru etape disputate în Conference League, “leii” au șapte puncte după patru etape și se află pe locul 15. De cealaltă parte, Sparta Praga are același punctaj, însă golaverajul superior o trimite pe poziția cu numărul 11.

În ceea ce privește situația oltenilor, victoria cu Mainz de pe teren propriu din runda trecută le-a oferit un “boost” imens atât fotbaliștilor, cât și șanselor matematice de calificare la barajul pentru optimi. În momentul de față, situația Craiovei pare una destul de facilă, și anume: din ultimele două meciuri, respectiv cu Sparta Praga și AEK Atena, alb-albaștrii trebuie să obțină cel puțin un punct pentru a fi sigure de locul care asigură accesul în fazele eliminatorii. Situația este valabilă și pentru cehi, care au același număr de puncte.

Înainte de meci, atât Filipe Coelho, cât și Brian Priske, antrenorul Spartei, au pus accentul atât pe dorința echipei lor de a câștiga, păstrând o decență și vorbind cu respect și despre adversara lor. Pe Ion Oblemenco, stadionul unde se joacă meciul, va fi prezent și Alex Mitriță, care a anunțat miercuri că va fi alături de suporterii olteni.