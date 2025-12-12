Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Tavi Popescu: "Cineva îl învaţă să facă aşa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva”

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 0:37

Gigi Becali a făcut o dezvăluire uluitoare despre Octavian Popescu. Jucătorul FCSB-ului a avut mai multe prestaţii modeste în ultimul timp şi este departe de jucătorul pe care patronul roş-albaştrilor îl lăuda în urmă cu câteva sezoane.

Latifundiarul crede că jucătorul are un “sfătuitor”, care îl face să nu mai joace bine pentru FCSB. Totuşi, patronul spune că nu o să cadă în capcană şi să-l transfere.

“Dar nu o să-i dau eu drumul lui Popescu… Trebuie să ai ceva atitudine. Nu mai cred în Tavi Popescu, dar îl ţin orice ar fi. Îmi e teamă că cineva îl învaţă să facă aşa ceva. Nu are rost să mai vorbim, eu aşa cred. Poate eu greşesc”, a scăpat Gigi Becali “porumbelul”, dar fără să ofere mai multe detalii.

Nu este prima dată când Gigi Becali a vorbit critic despre Tavi Popescu.

