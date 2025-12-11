Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi - Antena Sport

Home | Fotbal | Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi

Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi

Dan Roșu Publicat: 11 decembrie 2025, 15:22

Comentarii
Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi

Ronaldinho, în timpul meciului demonstrativ de la Iaşi - Sport Pictures

Ronaldinho (45 de ani) a luat parte la un meci demonstrativ la Iaşi şi, dacă iniţial, suma vehiculată în spaţiul public pentru care a acceptat revenirea în România, a fost una în jurul a 150.000 de euro, situaţia ar sta de fapt altfel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, Giovanni Becali a dezvăluit că fostul mare star al Braziliei şi al Barcelonei ar fi acceptat o sumă de 10 ori mai mică, în jurul a 15-20.000 de euro, pentru a evolua sub Copou, împotriva echipei Romanian Legends, pe care a învins-o cu 7-4.

Ronaldinho a jucat la Iaşi pentru 20.000 de euro

”Și Ronaldinho, să vină pentru 15-20.000 de euro… Nu pot să înțeleg! Ce probleme o avea cu banii în Brazilia? Și cu fratele lui a fost prin Uruguay sau Peru, au avut probleme, i-au arestat… Nu știu băiatul ăsta ce a făcut cu banii!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Au fost mari probleme organizatorice la Iaşi, acolo unde doar 3.000 de fani au fost prezenţi. Mai mult, au lipsit nume mari de fotbalişti care îşi anunţaseră venirea, precum Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Claude Makelele, Ricardo Quaresma, Sebastian Veron, Marco Materazzi, Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sânmărtean, Andrei Cristea sau Adrian Cristea.

Cum au arătat echipele de start

  • Ronaldinho & Friends: Helton, Frey, Polga, Naldo, Andre Santos, Raphinia, Jankulovski, Amauri, Diego Souza, Edmilson, Roberto, Eric şi Ronaldinho
  • Romanian Legends: Stanca, Stăncioiu, Paraschiv, M. Niculae, Alin Rațiu, Neaga, Pătrașcu, Mitic, Bucur, Emil Dică, Trică, Onofraș, Tamaș, Miclea, Curelea, Popescu, Niţă şi Mihalache
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Observator
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
14:40
EXCLUSIVGhiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA
14:25
VIDEO & FOTOScene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori
14:25
Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului
14:12
Optimile WTT Finals 2025 au fost în AntenaPLAY. Toate rezultatele şi jucătorii calificaţi în optimi
13:53
VIDEOOklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA
13:31
“Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 6 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă