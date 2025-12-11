Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi - Antena Sport

Ronaldinho (45 de ani) a luat parte la un meci demonstrativ la Iaşi şi, dacă iniţial, suma vehiculată în spaţiul public pentru care a acceptat revenirea în România, a fost una în jurul a 150.000 de euro, situaţia ar sta de fapt altfel.

Totuşi, Giovanni Becali a dezvăluit că fostul mare star al Braziliei şi al Barcelonei ar fi acceptat o sumă de 10 ori mai mică, în jurul a 15-20.000 de euro, pentru a evolua sub Copou, împotriva echipei Romanian Legends, pe care a învins-o cu 7-4.

Ronaldinho a jucat la Iaşi pentru 20.000 de euro

”Și Ronaldinho, să vină pentru 15-20.000 de euro… Nu pot să înțeleg! Ce probleme o avea cu banii în Brazilia? Și cu fratele lui a fost prin Uruguay sau Peru, au avut probleme, i-au arestat… Nu știu băiatul ăsta ce a făcut cu banii!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Au fost mari probleme organizatorice la Iaşi, acolo unde doar 3.000 de fani au fost prezenţi. Mai mult, au lipsit nume mari de fotbalişti care îşi anunţaseră venirea, precum Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Claude Makelele, Ricardo Quaresma, Sebastian Veron, Marco Materazzi, Miodrag Belodedici, Liviu Ciobotariu, Dan Alexa, Lucian Sânmărtean, Andrei Cristea sau Adrian Cristea.

Cum au arătat echipele de start