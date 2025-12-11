Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori - Antena Sport

Săptămâna trecută a fost marcată de un moment extrem de trist în fotbalul mondial, atunci când stadionul echipei FC Haka, de nouă ori campioană în Finlanda, a fost afectat de un incendiu. Poliția arestat trei minori, iar unul dintre ei a recunoscut că a provocat cele întâmplate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Haka, echipă de tradiție din Finlanda care a retrogradat la finalul acestui sezon din primul eșalon, a primit o nouă lovitură. După eșecul pe plan sportiv, formația nordică a primit săptămâna trecută vestea că arena ei, Tehtaan Kenttä, a fost cuprins de flăcări.

Incendiu devastator pe un stadion din Finlanda

Tribuna estică a fost complet distrusă, dar și o parte din gazonul care este artificial. Din fericire, incidentul respectiv nu a produs nicio victimă.

Poliția a făcut ulterior arestări, însă suspecții care sunt minori nu pot fi acuzați penal din cauza vârstei lor, potrivit The Sun. În urma celor întâmplate, FC Haka a venit cu o reacție oficială și a catalogat ce s-a întâmplat drept o lovitură:

“Distrugerea tribunei estice a stadionului lui FC Haka, Tehtaas, într-un incendiu este o lovitură uriașă pentru întreaga comunitate a clubului.