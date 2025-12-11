Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori - Antena Sport

Închide meniul
Scene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 14:25

Comentarii
Stadionul lui FC Haka, în flăcări / X @Ultramaniatics

Săptămâna trecută a fost marcată de un moment extrem de trist în fotbalul mondial, atunci când stadionul echipei FC Haka, de nouă ori campioană în Finlanda, a fost afectat de un incendiu. Poliția arestat trei minori, iar unul dintre ei a recunoscut că a provocat cele întâmplate.

Haka, echipă de tradiție din Finlanda care a retrogradat la finalul acestui sezon din primul eșalon, a primit o nouă lovitură. După eșecul pe plan sportiv, formația nordică a primit săptămâna trecută vestea că arena ei, Tehtaan Kenttä, a fost cuprins de flăcări.

Incendiu devastator pe un stadion din Finlanda

Tribuna estică a fost complet distrusă, dar și o parte din gazonul care este artificial. Din fericire, incidentul respectiv nu a produs nicio victimă.

Poliția a făcut ulterior arestări, însă suspecții care sunt minori nu pot fi acuzați penal din cauza vârstei lor, potrivit The Sun. În urma celor întâmplate, FC Haka a venit cu o reacție oficială și a catalogat ce s-a întâmplat drept o lovitură:

Distrugerea tribunei estice a stadionului lui FC Haka, Tehtaas, într-un incendiu este o lovitură uriașă pentru întreaga comunitate a clubului.

Sezonul lui FC Haka s-a încheiat cu retrogradarea din Veikkausliiga, ceea ce pune clubul și într-o situație financiară dificilă. Suprafața terenului a fost avariată în urma incendiului, devenind cel puțin parțial inutilizabilă“.

Ce spune un oficial al lui FC Haka

În plus, Marko Laaksonen, președintele Consilului de Administrație al clubului, a oferit și el declarații:

Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 gradeVremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
Incendiul este un incident cu adevărat tragic. Toată lumea, de la jucători la suporteri, este profund șocată. Evenimentul surprinzător și necontrolat afectează mulți și zdruncină sentimentul de securitate.

Din fericire, nu s-au înregistrat vătămări corporale. Încă nu putem evalua cu exactitate pagubele financiare cauzate de incendiu“, a fost o parte din declarația oficialului.

Club de tradiție în Finlanda, FC Haka a câștigat nouă titluri de campioană, ultmul în 2004. În 2005, clubul a cucerit ultimul său trofeu, și anume Cupa Finlandei.

