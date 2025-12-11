"Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat". L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah - Antena Sport

Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al “Faraonului” a avut un atac extrem de dur asupra fostului fundaș al “cormoranilor”.
Mohamed Salah a provocat un “cutremur” la Liverpool în momentul în care a spus că echipa “l-a aruncat în fața trenului” și că relația sa cu Arne Slot s-a “rupt”. După ieșirea sa, Jamie Carragher, o legendă a “cormoranilor”, a catalogat gestul egipteanului de a-și vărsa frustrările în fața presei o “rușine”.
Mohamed Salah, apărat de un conațional după scandalul de la Liverpool
La câteva zile distanță, a venit o replică extrem de dură pentru fostul fundaș al lui Liverpool. Ahmed Elmohamady, fostul coleg de la națională al lui Salah care și-a petrecut ultimii patru ani din carieră la Aston Villa, l-a făcut praf pe Carragher și a sărit în apărarea extremei drepte.
Fostul fundaș dreapta a amintit cum a reușit superstarul să își redreseze cariera după ce nu a avut cel mai bun randament la Chelsea și cum a devenit o legendă pe Anfield. În plus, Elmohamady a amintit câteva episoade prin care a vrut să îl înjosească pe Carragher.
“Jamie (n.r. Carragher), ești o rușine. Salah a rescris complet povestea sa prin multă muncă, smerenie și performanțe de clasă mondială. Nu a «eșuat» la Chelsea, nu a primit niciodată șansa (n.r. să demonstreze).
A mers în Italia, s-a reconstruit, apoi a veit la Liverpool și a devenit o legendă în Premier League, cel mai mare jucător din istoria Egiptului, unul dintre cei mai constanți oameni de atac din generația sa.
Nu mă miră că ai fost ignorat de Cristiano Ronaldo. Nu mă miră că Messi ți-a atras atenția. Nu mă miră că Mourinho a fost că ai fost sub medie și nici măcar în Top 1000 fundași (n.r. din Premier League)”, a scris Ahmed Elmohamady pe contul său de X.
Primul episod amintit de fostul jucător egiptean s-a produs în 2022, atunci când Cristiano Ronaldo, care se pregătea pentru un meci dintre United și Liverpool, s-a dus la marginea terenului pentru a se saluta cu Gary Neville și Roy Keane. Acolo se afla și Carragher, însă lusitanul l-a ignorat, vocile din fotbalul englez spunând că a făcut-o în urma criticilor pe care le-a avut fostul jucător al lui Liverpool la adresa sa.
Cel de-al doilea, cu Messi în prim-plan, a avut loc în 2023, când argentinianul l-a numit “măgar” tot în urma unor declarații critice ale lui Carragher, care a considerat că mutarea sa la PSG nu a fost inspirată. În plus, “La Pulga” a refuzat o ofertă de a fi invitat la o emisie a celor de la CBS Sports pentru că legenda lui Liverpool era acolo.
