"Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat". L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah - Antena Sport

Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al “Faraonului” a avut un atac extrem de dur asupra fostului fundaș al “cormoranilor”.

Mohamed Salah a provocat un “cutremur” la Liverpool în momentul în care a spus că echipa “l-a aruncat în fața trenului” și că relația sa cu Arne Slot s-a “rupt”. După ieșirea sa, Jamie Carragher, o legendă a “cormoranilor”, a catalogat gestul egipteanului de a-și vărsa frustrările în fața presei o “rușine”.

Mohamed Salah, apărat de un conațional după scandalul de la Liverpool

La câteva zile distanță, a venit o replică extrem de dură pentru fostul fundaș al lui Liverpool. Ahmed Elmohamady, fostul coleg de la națională al lui Salah care și-a petrecut ultimii patru ani din carieră la Aston Villa, l-a făcut praf pe Carragher și a sărit în apărarea extremei drepte.

Fostul fundaș dreapta a amintit cum a reușit superstarul să își redreseze cariera după ce nu a avut cel mai bun randament la Chelsea și cum a devenit o legendă pe Anfield. În plus, Elmohamady a amintit câteva episoade prin care a vrut să îl înjosească pe Carragher.

“Jamie (n.r. Carragher), ești o rușine. Salah a rescris complet povestea sa prin multă muncă, smerenie și performanțe de clasă mondială. Nu a «eșuat» la Chelsea, nu a primit niciodată șansa (n.r. să demonstreze).