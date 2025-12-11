Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat". L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah

“Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 13:31

Comentarii
Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah

Mohamed Salah, în timpul unui meci / Profimedia

Scandalul provocat la Liverpool de declarațiile făcute de Mohamed Salah a început să genereze reacții din mai multe zone ale fotbalului. După ce Jamie Carragher l-a criticat dur pe egiptean pentru ieșirea sa de după egalul cu Leeds, un fost coleg de la națională al “Faraonului” a avut un atac extrem de dur asupra fostului fundaș al “cormoranilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mohamed Salah a provocat un “cutremur” la Liverpool în momentul în care a spus că echipa “l-a aruncat în fața trenului” și că relația sa cu Arne Slot s-a “rupt”. După ieșirea sa, Jamie Carragher, o legendă a “cormoranilor”, a catalogat gestul egipteanului de a-și vărsa frustrările în fața presei o “rușine”.

Mohamed Salah, apărat de un conațional după scandalul de la Liverpool

La câteva zile distanță, a venit o replică extrem de dură pentru fostul fundaș al lui Liverpool. Ahmed Elmohamady, fostul coleg de la națională al lui Salah care și-a petrecut ultimii patru ani din carieră la Aston Villa, l-a făcut praf pe Carragher și a sărit în apărarea extremei drepte.

Fostul fundaș dreapta a amintit cum a reușit superstarul să își redreseze cariera după ce nu a avut cel mai bun randament la Chelsea și cum a devenit o legendă pe Anfield. În plus, Elmohamady a amintit câteva episoade prin care a vrut să îl înjosească pe Carragher.

Jamie (n.r. Carragher), ești o rușine. Salah a rescris complet povestea sa prin multă muncă, smerenie și performanțe de clasă mondială. Nu a «eșuat» la Chelsea, nu a primit niciodată șansa (n.r. să demonstreze).

Reclamă
Reclamă

A mers în Italia, s-a reconstruit, apoi a veit la Liverpool și a devenit o legendă în Premier League, cel mai mare jucător din istoria Egiptului, unul dintre cei mai constanți oameni de atac din generația sa.

Nu mă miră că ai fost ignorat de Cristiano Ronaldo. Nu mă miră că Messi ți-a atras atenția. Nu mă miră că Mourinho a fost că ai fost sub medie și nici măcar în Top 1000 fundași (n.r. din Premier League)”, a scris Ahmed Elmohamady pe contul său de X.

Primul episod amintit de fostul jucător egiptean s-a produs în 2022, atunci când Cristiano Ronaldo, care se pregătea pentru un meci dintre United și Liverpool, s-a dus la marginea terenului pentru a se saluta cu Gary Neville și Roy Keane. Acolo se afla și Carragher, însă lusitanul l-a ignorat, vocile din fotbalul englez spunând că a făcut-o în urma criticilor pe care le-a avut fostul jucător al lui Liverpool la adresa sa.

Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 gradeVremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
Reclamă

Cel de-al doilea, cu Messi în prim-plan, a avut loc în 2023, când argentinianul l-a numit “măgar” tot în urma unor declarații critice ale lui Carragher, care a considerat că mutarea sa la PSG nu a fost inspirată. În plus, “La Pulga” a refuzat o ofertă de a fi invitat la o emisie a celor de la CBS Sports pentru că legenda lui Liverpool era acolo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Observator
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv
16:30
Planul B. Ce fotbalist vrea să transfere Gigi Becali dacă nu ajunge la un acord cu Kevin Ciubotaru
15:22
Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi
14:40
EXCLUSIVGhiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA
14:25
VIDEO & FOTOScene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori
14:25
Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului
14:12
Optimile WTT Finals 2025 au fost în AntenaPLAY. Toate rezultatele şi jucătorii calificaţi în optimi
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 6 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă