Gigi Becali, dat pe spate după FCSB - Feyenoord 4-3: "Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul" - Antena Sport

Gigi Becali a fost în culmea fericirii după FCSB – Feyenoord, partidă câştigată de campioana României cu 4-3, în etapa a şasea a grupei principale Europa League. FCSB a fost condusă cu 3-1 la începutul reprizei a doua, dar a reuşit să obţină o victorie istorică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toma, Thiam şi Florin Tănase au marcat golurile roş-albaştrilor în repriza a doua, după ce Ngezana a deschis scorul pe Arena Naţională, în prima repriză. Printre remarcaţi s-au numărat Malcom Edjouma şi Vlad Chiricheş, jucători criticaţi în trecut de Gigi Becali.

Gigi Becali, impresionat de Chiricheş şi Edjouma: “S-a schimbat jocul”

În ceea ce îl priveşte pe Malcom Edjouma, jucător care mai are contract până la finalul acestui an, Gigi Becali i-a promis mijlocaşului că îi va propune prelungirea, dacă va da drumul la minge de acum încolo:

“Mă gândeam da de unde, prin minutul 87 aşa. Ce vreau eu să vă spun şi Malcom (n.r. Edjouma) şi Chiricheş şi-au scos banii pe tot anul, pentru că s-a schimbat jocul. E posibil, m-am gândit în seara asta. Pentru ce au jucat în seara asta, discut cu el, dacă dai drumul la minge, uite îţi prelungesc contractul.

Edjouma, dacă dă drumul la minge, eu îi propun, prelungesc contractul. Meciul ăsta poate însemna multe milioane. 450 victorie, cu bilete, e un milion sau milion jumate. Pe care îi câştigăm, poate că facem milioane mai multe, pentru că vreau să ne calificăm în play-off. Poate mai sunt zece milioane”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.