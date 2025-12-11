Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro - Antena Sport

Oţelul Galaţi a început deja să facă bani. Primul tranfer care aduce 500.000 de euro în conturile formaţiei gălăţene este cel al lui Joao Lameira.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După doi ani petrecuți la Oțelul, Joao Lameira semnează în prima ligă a Poloniei. Din ianuarie, Joao Lameira va fi legitimat la Widzew Lodz, potrivit celor de la Fanatik. Totodată, jucătorul va încasa un salariu de 25.000 de euro pe lună.

La Oţelul Galaţi, Joao Lameira a jucat în acest sezon în 17 partide şi a marcat 3 goluri. Potrivit Transfermarkt, jucătorul este cotat la 750.000 de euro. El a mai evoluat în tecut la Sporting, Feirense, Porto, Pedroense, Leiria, Coimbra, Real SC și Torreense.