Charalambous: "Este o victorie imensă pentru club, pentru România" - Antena Sport

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenood, scor 4-3, că speră că această victorie îi va da formaţiei sale un impuls pentru viitor, el precizând că jucătorii au arătat caracter şi personalitate deoarece nu au renunţat atunci când scorul era 3-1 pentru adversari.

“Este o victorie imensă pentru club, pentru România. Am jucat cu o adversară foarte bună. Cred că este singura echipă care poate obţine astfel de rezultate. Doar un astfel de club mare poate obţine o astfel de victorie. Sper că această victorie ne va da un impuls pentru viitor.

Aceşti băieţi nu au renunţat, au arătat caracter, personalitate…

Sunt foarte mândru şi fericit pentru fanii noştri. Trebuie să ştie că este cel mai mare club din ţară şi de aceea poate obţine astfel de victorii”, a spus Charalambous.

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, în etapa a şasea din Liga Europa. Oaspeţii au condus cu 3-1.