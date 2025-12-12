Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: "Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: “Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el”

Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: “Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el”

Alex Masgras Publicat: 12 decembrie 2025, 0:43

Comentarii
Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a avut o reacţie dură după ce a auzit declaraţia lui Siyabonga Ngezana, imediat după victoria dramatică a FCSB-ului, din grupa principală Europa League, în faţa lui Feyenoord. Campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază, după ce a revenit de la 1-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Siyabonga Ngezana, jucător criticat în ultima perioadă de patronul Gigi Becali, a deschis scorul în meciul de pe Arena Naţională. Sud-africanul va pleca la Cupa Africii şi a fost întrebat dacă se va întoarce din Maroc tot ca jucător al FCSB-ului.

Gigi Becali, discurs dur la adresa lui Siyabonga Ngezana: “Nu stă FCSB în el”

În acel moment, Ngezana a zâmbit şi a declarat că nu se ştie niciodată ce îţi rezervă viitorul. El le-a urat mult succes colegilor săi în meciurile rămase şi a anunţat că se va concetra de acum încolo numai asupra echipei naţionale:

“(n.r. te vei întoarce de la naţională ca jucător al FCSB-ului?) Nu se ştie niciodată (n.r zâmbeşte). Acum sunt concentrat să mă duc la Cupa Africii şi le doresc numai bine colegilor mei în meciurile rămase şi sper că vom ajunge în play-off”, a declarat Siyabonga Ngezana, după meci.

Gigi Becali a auzit declaraţia lui Ngezana şi a avut un discurs dur la adresa fundaşului sud-african. El şi-a adus aminte şi de episodul dinaintea meciului cu Farul, când Ngezana a transmis staff-ului că resimte oboseala:

Reclamă
Reclamă

“Nu mai poţi zicea la mişto, ca să se ducă la naţională. Foarte bine a făcut, a avut strategie frumoasă. Să nu se întoarcă! Te aştepţi la orice dela el. Nu are rost să mai vorbim de Ngezana. Nu stă FCSB în el. Nu Ngezana e problema noastră. Nici nu există. Eu nu am nevoie de el. Sunt prea bucuros acum”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Siyabonga Ngezana dinamitează o seară fantastică: „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB”. Gigi Becali, acuzații grave: „Așa îl învață ei”
Fanatik.ro
Siyabonga Ngezana dinamitează o seară fantastică: „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB”. Gigi Becali, acuzații grave: „Așa îl învață ei”
0:57
Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”. Calculele făcute pentru calificare
0:52
Charalambous: “Este o victorie imensă pentru club, pentru România”
0:48
Gigi Becali a schimbat un fotbalist cu Feyenoord: “Jucam în şapte cu el”
0:37
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre Tavi Popescu: “Cineva îl învaţă să facă aşa ceva”
0:20
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”
0:05
Juri Cisotti: “A fost un meci nebun. Am demonstrat că suntem o echipă mare”
Vezi toate știrile
1 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 2 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 3 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 4 Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi 5 “Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah 6 VIDEO & FOTOScene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi