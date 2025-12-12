Gigi Becali a răbufnit, după ce l-a auzit pe Siyabonga Ngezana: "Să nu se întoarcă! Nu stă FCSB îl el" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o reacţie dură după ce a auzit declaraţia lui Siyabonga Ngezana, imediat după victoria dramatică a FCSB-ului, din grupa principală Europa League, în faţa lui Feyenoord. Campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază, după ce a revenit de la 1-3.

Siyabonga Ngezana, jucător criticat în ultima perioadă de patronul Gigi Becali, a deschis scorul în meciul de pe Arena Naţională. Sud-africanul va pleca la Cupa Africii şi a fost întrebat dacă se va întoarce din Maroc tot ca jucător al FCSB-ului.

Gigi Becali, discurs dur la adresa lui Siyabonga Ngezana: “Nu stă FCSB în el”

În acel moment, Ngezana a zâmbit şi a declarat că nu se ştie niciodată ce îţi rezervă viitorul. El le-a urat mult succes colegilor săi în meciurile rămase şi a anunţat că se va concetra de acum încolo numai asupra echipei naţionale:

“(n.r. te vei întoarce de la naţională ca jucător al FCSB-ului?) Nu se ştie niciodată (n.r zâmbeşte). Acum sunt concentrat să mă duc la Cupa Africii şi le doresc numai bine colegilor mei în meciurile rămase şi sper că vom ajunge în play-off”, a declarat Siyabonga Ngezana, după meci.

Gigi Becali a auzit declaraţia lui Ngezana şi a avut un discurs dur la adresa fundaşului sud-african. El şi-a adus aminte şi de episodul dinaintea meciului cu Farul, când Ngezana a transmis staff-ului că resimte oboseala: