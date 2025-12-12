Florin Tănase, despre golul victoriei în FCSB - Feyenoord 4-3: "Erou a fost Cisotti". Calculele făcute pentru calificare - Antena Sport

Florin Tănase a marcat golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3, dar a ţinut să sublinieze cât de important a fost Juri Cisotti, cel care a făcut faza din care campioana României a obţinut victoria pe Arena Naţională.

La începutul reprizei a doua, FCSB era condusă cu 1-3, dar golurile lui Toma, Thiam şi Tănase din repriza secundă, plus golul lui Ngezana din prima repriză, au adus o victorie uriaşă pentru formaţia roş-albastră.

Florin Tănase, după ce a marcat golul victoriei în FCSB – Feyenoord 4-3: “Erou a fost Cisotti”

Florin Tănase speră ca acest meci să fie descătuşarea de care avea nevoie FCSB, după sezonul modest pe care l-a avut până acum şi este convins că echipa se poate califica în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League, dacă va obţine patru puncte din meciurile cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce:

“Erou a fost Cisotti, el a creat faza. Mie mi-a fost uşor de acolo. A fost un meci senzaţional. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune, care are un joc de pase, ştim stilul olandez. Echipa asta a dat dovadă de mentalitate puternică alături de cei din tribună. Au fost încrezători în noi, nu au cedat la 3-1 şi datorită lor am reuşut să câştigăm acest meci. Numai o echipă precum Steaua (n.r. FCSB) poate oferi seri de genul acesta în Europa.

Sper ca acesta să fie meciul de deblocare al nostru şi să începem să evoluăm cum o făceam sezonul trecut. Chiar am făcut o ultimă parte extraordinară şi Chiricheş… se vede. Cine ştie fotbal, nu are cum să îl uite. Felicitări tuturor colegilor şi antrenorilor, a fost o seară frumoasă.