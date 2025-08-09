Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal - Antena Sport

Închide meniul
Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal

Şi tinerii din Liga 1 ar fi dansat la Summer Well sau Untold, dar îi încurcă un pic fotbalul

Punctul spectaculos reuşit de Bernadette Szocs în meciul cu Kuai Man, a patra jucătoare a lumii!

Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal!

Delia Mihalache vine de la PSG să dea goluri pentru naţionala U17 de fotbal feminin!

Jurnal AntenaSport | Regina mărilor

19:58
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma
19:54
LIVE SCOREUTA – Farul 1-1. Radaslavescu a restabilit egalitatea! Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1
19:49
Newcastle – Atletico Madrid 0-2. Amical “de lux” s-a văzut în AntenaPLAY
19:24
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor
18:59
Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!”
18:59
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!