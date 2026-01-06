Dorinel Munteanu transferă un portar trecut pe la Arsenal - Antena Sport

Dorinel Munteanu pregăteşte o mutare interesantă pe piaţa de transferuri. Prima ţintă pentru întărirea echipei este portarul Dejan Iliev, aflat sub contract cu UTA Arad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deşi a fost titular constant în poarta arădenilor şi a strâns 34 de meciuri în ultimele două sezoane, portarul şi-a pierdut în turul campionatului locul de titular în faţa lui Andrei Gorcea. O altă veste bună pentru Dorinel Munteanu este legată şi de faptul că Iliev poate ajunge la FC Hermannstadt din postura de jucător liber de contract. Conform ProSport, Hermannstadt este dispusă să-i ofere un salariu de 10.000 de euro pe lună, însă portarul solicită minimum 12.000 de euro, suma pe care o încasa la UTA.

Dejan Iliev are 30 de ani, iar în trecut a fost şi în lotul celor de la Arsenal, formaţie unde a avut un contract de cinci ani, dar pentru care nu a evoluat în vreo partidă oficială. Arsenal l-a împrumutat la echipe din Slovacia şi Polonia, pentru ca din din 2022 să schimbe clubul şi să joace pentru Trencin, HJK Helsinki şi FK Sarajevo. Potrivit transfermarkt, Dejan Iliev are o cotă de piaţă de 450.000 de euro.