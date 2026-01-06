"Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine". Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
“Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine”. Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 9:11

Octavian Popescu - Gigi Becali / Colaj Sport Pictures + Antena Sport

Basarab Panduru, fostul jucător și membru al Generației de Aur, a vorbit despre posibilitatea ca Octavian Popescu să fie cedat de FCSB la Al-Okhdood, formația unde a fost prezentat recent Marius Șumudică. Recent, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu antrenorul ajuns în Arabia Saudită și i l-a propus pe mijlocașul ajuns în dizgrațiile sale.

Octavian Popescu nu mai este văzut de Gigi Becali în acest moment drept acel talent de pe urma căruia finanțatorul spera să obțină extrem de mulți bani. Latifundiarul din Pipera nu și-a pierdut totuși complet speranța în fotbalistul de 23 de ani, căruia vrea să îi dea un “restart” la carieră și să îl trimită la echipa alături de care a semnat Marius Șumudică, Al-Okhdood.

Basarab Panduru vede cu ochi buni mutarea lui Tavi Popescu

După ce Becali a anunțat că este gata să îl cedeze pe jucătorul său de bandă, Basarab Panduru a venit cu o reacție și a transmis un mesaj clar. În cazul în care mutarea respectivă se va concretiza, Octavian Popescu ar avea mai mult de beneficiat de pe urma mutării decât Marius Șumudică.

În plus, fostul jucător al Stelei a punctat că împrumutul lui Popescu în Golf l-ar ajuta pe fotbalistul care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor patronului său.

Cred că dacă îl ia Şumudică pe Octavian Popescu, vrea să-l bage. E bine să-l vrea un antrenor, dă cineva un milion-două pe tine.

Pentru astea șase luni cu Şumudică ar fi bine pentru el. Cred că e bine pentru el să se ducă. Cred ca îi întinde o mână de ajutor Şumudică în momentul ăsta.

Şumudică îl ajută pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe Şumudică. Speranţa e că eşti în Arabia Saudită, poţi să iei un jucător.

M-am uitat peste lot, valorează 10 milioane de euro (n.r. potrivit Transfermarkt). Tu îl ajuţi pe Octavian Popescu, nu Octavian Popescu pe tine“, a spus fostul internațional, potrivit primasport.ro.

În acest sezon, Octavian Popescu nu a marcat niciun gol pentru FCSB în 22 de partide oficiale, având doar două assist-uri trecute în contul său.

