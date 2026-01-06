Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum poate schimba Mirel Rădoi sistemul de joc la FCSB. Gigi Becali: "L-am sunat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum poate schimba Mirel Rădoi sistemul de joc la FCSB. Gigi Becali: “L-am sunat”

Cum poate schimba Mirel Rădoi sistemul de joc la FCSB. Gigi Becali: “L-am sunat”

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 8:23

Comentarii
Cum poate schimba Mirel Rădoi sistemul de joc la FCSB. Gigi Becali: L-am sunat

Gigi Becali, mesaj pentru Mirel Rădoi / Colaj Hepta

Gigi Becali vrea să schimbe sistemul de joc la FCSB. După ce multă vreme a fost adeptul unor sistem precum 4-2-3-1 sau 4-3-3, Gigi Becali spune acum că și-ar dori ca FCSB să treacă la o formație cu trei fundași centrali. În acest sens, latifundiarul l-a sunat pe Mirel Rădoi, care implementase o astfel de tactică la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi refuză însă să stea de vorbă la telefon cu patronul FCSB. Mai mult, Gigi Becali a recunoscut singur că Rădoi nu îi răspunde, deoarece nu vrea să discute “fotbal” cu el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Mirel Rădoi mi-a dat mesaj cu ‘La mulți ani’. Când l-am sunat eu, n-a vrut să răspundă. S-a întâlnit cu MM (n.r – Mihai Stoica). A zis: ‘Nu îi răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și eu nu vreau să-i zic’. Eu nu voiam să-l întreb de ceea ce s-a întâmplat la Craiova. Voiam să-l întreb despre formula cu 3 fundași, să-mi dea niște detalii.

Îmi place cu 3, dar trebuie să-mi spună el niște detalii. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous, dar asta e hotărâre prea grea. Eu întreb pe toată lumea”, a spus Becali.

Patronul FCSB spune că s-a consultat şi cu Pintilii și Charalambous, dar cei doi i-au spus că sistemul nu se poate implementa la echipă.

“Pintilii și Charalambous au zis că nu se poate așa. Vreau să-l întreb pe Mirel dacă se poate așa. Eu vreau mai mulți jucători de atac. Într-un sistem 3-4-3, ăia laterali să fie mai mult mijlocași decât fundași. De exemplu, aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei fundași centrali. Eu vreau să joc cu David Miculescu în dreapta, iar în stânga tot așa cu unul. Trebuie să mă gândesc, dar eu vreau ca jucătorii de bandă să fie jucători de atac. MM mi-a spus că nu putem ce vreau eu. Și atunci trebuie să mă mai consult, dar nu putem anul ăsta pentru că suntem în urmă și nu e timp pentru experimente. La anul le spun: ‘Gata, dați drumul cu 3!’. Înainte îmi plăcea 4-3-3, dar acum am văzut că dacă ai 3 fundași centrali e mai ofensiv jocul. Eu vreau numai unul să fie fundașul central. În rest, ceilalți doi fundași centrali să urce. Miculescu joacă și fundaș, și mijlocaș, și atacant. Este prea bun, câștigă dueluri și aleargă mult. Părerea mea e că e cel mai util echipei FCSB. Fără David Miculescu e greu să joci un meci în Europa”, a mai spus Gigi Becali pentru Digi Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
11:24
Gary Neville a răbufni după demiterea lui Ruben Amorim: “Gata cu experimentele la Manchester United!”
11:21
E gata! Chelsea s-a înțeles cu noul său antrenor: “Nu pot refuza această oportunitate”
10:57
Sorana Cîrstea a “bombardat-o” pe Jelena Ostapenko! Capitolul la care şi-a spulberat adversara
10:56
Kennedy Boateng a “dat cărțile pe față” legat de viitorul său la Dinamo: “Am spus întotdeauna”
10:46
Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: “Ştiu cum funcţionează lucrurile”
10:35
Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 3 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 4 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”