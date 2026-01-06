Gigi Becali vrea să-l transfere pe "noul Bourceanu" la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 9:35

Gigi Becali vrea să-l transfere pe noul Bourceanu la FCSB

Gigi Becali anunţa o campanie masivă de achiziţii în această iarnă, dar la echipă a ajuns un singur jucător. Este vorba de Andre Duarte, ajuns din postura de fotbalist rămas fără echipă. În rest, Gigi Becali spune că mai vrea transferuri, iar întreaga energie a staff-ului tehnic este direcţionată spre găsirea unui fotbalist în stilul lui Alexandru Bourceanu.

„Toți sunt puși să găsim un mijlocaș. Eu îl sun pe MM: «Ce faci?» «Mă uit la meciuri». Se uită continuu la meciuri. Să iau de la Argeș? Nu mă interesează. Vreau un mijlocaș puternic, care să deposedeze și să paseze repede, gen Bourceanu. În România nu prea e niciunul de profil”, a explicat Becali.

Întrebat dacă este interesat de portughezul Lameira de la Oțelul Galați, Gigi Becali a negat interesul: „I-am întrebat dacă îl vor pe Lameira de la Galați și nu îl vor. De ce să-l luăm? Avem Șut, Lixandru. Dacă luăm ceva, să fie ceva bun, banii nu sunt o problemă. Eu nu îl cunosc pe Lameira, habar n-am cine e, doar am auzit de el”, a mai declarat patronul FCSB.

 

