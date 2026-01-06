Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: "Răspunsul va fi probabil același" - Antena Sport

Închide meniul
Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: “Răspunsul va fi probabil același”

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 9:40

Vladislav Blănuță, în tricoul naționalei României / Profimedia

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să ajungă în vestiarul lui Zeljko Kopic în ciuda complicațiilor din jurul său. Jucătorul de la Dinamo Kiev a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon și nu o poate face și pentru un al treilea, conform regulamentului FIFA.

Vladislav Blănuță este o “țintă” în această perioadă de mercato pentru Dinamo, care crede că ar putea să rezolve situația atacantului de 23 de ani aflat într-o situație ingrată în Ucraina încă de când a ajuns la Dinamo Kiev.

Dinamo insistă pentru transferul lui Blănuță

Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă fostul internațional de tineret încă este o variantă pentru club, Andrei Nicolescu a răspuns afirmativ, oferind și detalii legate de cum ar arăta înțelegerea dintre cele două cluburi. Oficialul a declarat că Blănuță ar fi inițial împrumutat până la finalul sezonului de către “câini”, astfel încât până în vară să se ia o decizie definitivă.

(n.r. Blănuţa e o variantă?) Da. Acolo lucrurile sunt dublate de situaţia că a jucat deja la două echipe în acest sezon. Dacă întrebăm, răspunsul va fi probabil același ca la celelalte autorități române: «așteptați». În momentul în care am avea un acord de principiu, ar fi mai uşor să găsim o soluţie pentru ca el să poată juca.

(n.r. Dacă Dinamo ar face paşi pentru Blănuţă) Acolo sunt mai mulţi bani (n.r. pentru transfer) şi ne-am dori un împrumut pe această perioadă, plus încă un an, că e foarte greu, în aceste patru luni rămase, să iei o decizie“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

Regulamentul FIFA nu i-ar permite teoretic lui Blănuță să evolueze pentru Dinamo București în acest sezon, pentru că a evoluat deja pentru alte două cluburi, și anume FCU Craiova și Dinamo Kiev. Forul mondial spune că un jucător poate fi legitimat la trei formații într-un sezon, dar poate juca doar pentru două, însă sunt și anumite situații excepționale care pot apărea.

Spre exemplu, Blănuță ar putea invoca mediul ostil din Ucraina, în contextul unei țări aflate în război, pentru a putea cere o derogare din partea FIFA.

Viața lui Vladislav Blănuță la Diamo Kiev, un calvar

Încă de când transferul său de la FC Craiova la Dinamo Kiev a fost anunțat, jucătorul de 23 de ani a devenit o țintă pentru suporterii ucraineni. Fanii echipei alb-albastre au descoperit că Blănuță distribuise în trecut postări cu tematică pro-rusă, motiv pentru care l-au huiduit încă de la primul meci.

Atacantul nu a putut să își ia revanșa în fața suporterilor și să îi mulțumească prin prestațiile sale, marcând un singur gol în 10 meciuri, ieșind total din planurile echipei în ultima perioadă. În plus, Blănuță și-a înscris o dată și în proprie poartă la primul său meci ca titular în Ucraina, disputat la jumătatea lunii septembrie.

