Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: "Răspunsul va fi probabil același" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să ajungă în vestiarul lui Zeljko Kopic în ciuda complicațiilor din jurul său. Jucătorul de la Dinamo Kiev a evoluat deja pentru două cluburi în acest sezon și nu o poate face și pentru un al treilea, conform regulamentului FIFA.

Vladislav Blănuță este o “țintă” în această perioadă de mercato pentru Dinamo, care crede că ar putea să rezolve situația atacantului de 23 de ani aflat într-o situație ingrată în Ucraina încă de când a ajuns la Dinamo Kiev.

Dinamo insistă pentru transferul lui Blănuță

Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă fostul internațional de tineret încă este o variantă pentru club, Andrei Nicolescu a răspuns afirmativ, oferind și detalii legate de cum ar arăta înțelegerea dintre cele două cluburi. Oficialul a declarat că Blănuță ar fi inițial împrumutat până la finalul sezonului de către “câini”, astfel încât până în vară să se ia o decizie definitivă.

“(n.r. Blănuţa e o variantă?) Da. Acolo lucrurile sunt dublate de situaţia că a jucat deja la două echipe în acest sezon. Dacă întrebăm, răspunsul va fi probabil același ca la celelalte autorități române: «așteptați». În momentul în care am avea un acord de principiu, ar fi mai uşor să găsim o soluţie pentru ca el să poată juca.

(n.r. Dacă Dinamo ar face paşi pentru Blănuţă) Acolo sunt mai mulţi bani (n.r. pentru transfer) şi ne-am dori un împrumut pe această perioadă, plus încă un an, că e foarte greu, în aceste patru luni rămase, să iei o decizie“, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.