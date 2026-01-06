Lovitură pentru Inter și Cristi Chivu. Anunțul făcut de Fabrizio Romano - Antena Sport

Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian, a făcut un anunț important luni seara, iar Inter este vizată și ea, însă din punct de vedere negativ. Joao Cancelo, jucătorul curtat intens în această perioadă de către italieni, s-a înțeles cu Barcelona și va ajunge sub formă de împrumut la echipa catalană din această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cancelo a fost un jucător pe care Inter și l-a dorit extrem de mult în această perioadă de mercato, ținând cont de situația din flancul drept al defensivei lui Cristi Chivu. Cu Denzel Dumfries accidentat, portughezul care a mai trecut pe Meazza era văzut soluția ideală, mai ales în contextul în care și el voia să plece de la clubul de care aparține, Al-Hilal, unde tehnician este Simone Inzahgi.

Cancelo s-a înțeles cu Barcelona

Încă de la început însă, Cancelo a pus-o pe Inter pe plan secund, pentru că portughezul își dorea mai degrabă să joace pentru Barcelona, o altă echipă pentru care a mai evoluat în sezonul 2023/24, atunci fiind împrumutat de la Manchester City.

În ciuda problemelor financiare pe care le are clubul, se pare că mutarea se va oficializa, iar jucătorul de 31 de ani va fi împrumutat până la finalul sezonului. Potrivit jurnaliștilor de la sport.es, Barca s-a angajat să plătească 5 milioane de euro din salariul său.

🚨💙❤️ BREAKING: João Cancelo to Barcelona, here we go! Deal in place on loan until June.

Exclusive story confirmed as Barça will pay €4m as loan coverage to Al Hilal, as revealed today.

Despite Inter having deal in place with Al Hilal, João only wanted Barcelona. 🇵🇹 pic.twitter.com/Sy3CRMeIvT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026