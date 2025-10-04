Jurnalul Antena Sport | Viteza e tot ce contează - Antena Sport

VIDEO Moment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi

Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor”

VIDEO Dennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris

Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul

Cristi Chivu, după Inter – Cremonese 4-1: “O să mă bucur de această victorie! Nu am avut timp până acum”

Rapid – Farul 3-1. Giuleştenii au trecut pe primul loc în Liga 1. Alex Dobre a reuşit o dublă

“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor

Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului

VIDEO Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund

Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit

“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”

Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum”