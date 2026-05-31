Alexia Blănaru, medalie de aur la Cupa Mondială! Performanţă de senzaţie pentru gimnastica românească

Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de aur în finală la bârnă, la World Challenge Cup de la Koper, ediţia a 20-a.
În finală la bârnă, Alexia Blănaru a fost notată cu 13.330 puncte, cu care s-a clasat pe primul loc.
Sportiva tricoloră a mai concurat în finală la sărituri, clasându-se pe locul 8 (12.250).
La World Challenge Cup de la Koper, România a mai fost reprezentată de Daria Tanasă (locul 4 la bârnă) şi de Ariana Cotu (locul 4 la paralele).
”Le felicităm pe fete şi întreaga echipă tehnică pentru parcursul de la această competiţie şi pentru munca depusă în pregătirea exerciţiilor”, a transmis FR Gimnastică.
