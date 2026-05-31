Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile Roland Garros. Meci istoric “de foc” pentru româncă

Sorana Cîrstea s-a calificat duminică după-amiază în sferturile Roland Garros și și-a egalat cea mai bună performanță de la un turneu de Grand Slam, iar la câteva ore distanță, românca a aflat pe cine va înfrunta pentru un loc istoric în semifinale.
Mirra Andreeva, tânăra rusoaică aflată pe locul 8 mondial, va fi sportiva pe care “Sori” va trebui să o învingă pentru a ajunge în “careul de ași” de la French Open.
Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturi la Roland Garros
Într-un meci disputat pe terenul Suzanne-Lenglen, Andreeva a învins-o fără mari emoții pe elvețainca Jil Teichmann, scor 6-3, 6-2, după o oră și 26 minute. În primul set, prima sportivă care a clacat pe propriul serviciu a fost tenismena clasată pe locu 170 WTA.
Cu toate acestea, Teichmann a făcut imediat rebreak-ul, iar cele două au mers cap la cap până la scorul de 3-3. Andreeva a fost mai inspirată însă pe final de set și a făcut două break-uri care au tranșat soarta actului inaugural.
În al doilea set, rusoaica și-a continuat forma bună și a făcut un break chiar la primul game pe serviciul adversarei sale. Andreeva a fost fără de greșeală, iar la 4-1 a mai făcut un break, câștigând în cele din urmă meciul cu 6-1.
Astfel, Andreeva s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, unde o așteaptă Sorana Cîrstea, sportiva noastră care face un turneu formidabil.
Sorana Cîrstea s-a mai întâlnit o singură dată cu Mirra Andreeva, chiar anul acesta. A fost vorba despre un duel din 10 aprilie, în sferturile turneului de la Linz. Atunci, rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6(4), 4-6, 6-2.
Cel mai bun rezultat de Grand Slam din cariera lui Mirra Andreeva a avut loc în 2024 chiar la French Open, când a ajuns în semifinale.
