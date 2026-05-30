„El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!

The Athletic anunță că Andoni Iraola este favoritul principal pentru postul de antrenor de la Liverpool, după demiterea lui Arne Slot.
Însă Fabrizio Romano merge chiar mai departe: spune că Iraola este unica variantă luată în calcul de conducerea clubului. Totuși, cei de la Athletic scriu că pe listă s-ar mai afla Sebastian Hoeness de la Stuttgart și Pierre Sage de la Lens.
Cum i-a impresionat Iraola pe cei de la Liverpool
Iraola a reușit să o ducă pe Bournemouth în cupele europene în acest sezon, deși vara trecută a rămas fără Kerkez, Huijsen, Zabarnyi, Ouattara sau Billing, iar în iarnă l-a pierdut și pe Antoine Semenyo. Un alt lucru care indică faptul că Iraola are șanse mari să semneze cu Liverpool: el a fost adus în Anglia chiar de către directorul sportiv de la Liverpool din acest moment, Richard Hughes.
Iraola a anunțat încă din luna aprilie că va pleca de la Bournemouth, iar presa din Italia anunța că AC Milan l-a pus pe primul loc pe lista opțiunilor după plecarea lui Allegri. Însă Iraola ar fi sistat discuțiile deoarece a primit semnale că ar putea începe discuțiile cu Liverpool.
Bournemouth a încheiat sezonul cu 18 meciuri fără înfrângere, cea mai lungă serie pentru o echipă din cele mai tari campionate ale Europei.
🚨💣 Andoni Iraola, set to become the next Liverpool manager as revealed earlier today!
The negotiations will move forward quickly to get it done with formal steps but #LFC decision made…
…Iraola will be the next manager. 🛑🔜 pic.twitter.com/r4K1xRnxDP
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
🚨 Andoni Iraola clear favourite to succeed Arne Slot as Liverpool boss. #LFC may talk to other candidates like Stuttgart’s Sebastian Hoeness & Pierre Sage of Lens but 43yo Spaniard leading contender post #AFCB exit + close to Richard Hughes @TheAthleticFC https://t.co/lLJ6Lr5V5p
— David Ornstein (@David_Ornstein) May 30, 2026
- Lovitură de teatru! Arne Slot, dat afară de Liverpool la un an după titlu! Cine e favorit să-l înlocuiască
- Viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham, din ce în ce mai clar. Anunţul momentului: “Here we go!”
- Liverpool insistă pentru transferul înlocuitorului lui Mohamed Salah, iar Manchester City şi PSG stau la pândă
- Preț-record pentru jucătorul asociat cu un transfer la Real Madrid! Cât cere clubul ca să îl vândă
- “Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League