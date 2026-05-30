„El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!

The Athletic anunță că Andoni Iraola este favoritul principal pentru postul de antrenor de la Liverpool, după demiterea lui Arne Slot.

Însă Fabrizio Romano merge chiar mai departe: spune că Iraola este unica variantă luată în calcul de conducerea clubului. Totuși, cei de la Athletic scriu că pe listă s-ar mai afla Sebastian Hoeness de la Stuttgart și Pierre Sage de la Lens.

Cum i-a impresionat Iraola pe cei de la Liverpool

Iraola a reușit să o ducă pe Bournemouth în cupele europene în acest sezon, deși vara trecută a rămas fără Kerkez, Huijsen, Zabarnyi, Ouattara sau Billing, iar în iarnă l-a pierdut și pe Antoine Semenyo. Un alt lucru care indică faptul că Iraola are șanse mari să semneze cu Liverpool: el a fost adus în Anglia chiar de către directorul sportiv de la Liverpool din acest moment, Richard Hughes.

Iraola a anunțat încă din luna aprilie că va pleca de la Bournemouth, iar presa din Italia anunța că AC Milan l-a pus pe primul loc pe lista opțiunilor după plecarea lui Allegri. Însă Iraola ar fi sistat discuțiile deoarece a primit semnale că ar putea începe discuțiile cu Liverpool.

Bournemouth a încheiat sezonul cu 18 meciuri fără înfrângere, cea mai lungă serie pentru o echipă din cele mai tari campionate ale Europei.