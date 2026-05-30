Home | Fotbal | Premier League | „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!

„El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 15:34

Comentarii
El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!

Liverpool va încheia sezonul fără trofeu / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

The Athletic anunță că Andoni Iraola este favoritul principal pentru postul de antrenor de la Liverpool, după demiterea lui Arne Slot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă Fabrizio Romano merge chiar mai departe: spune că Iraola este unica variantă luată în calcul de conducerea clubului. Totuși, cei de la Athletic scriu că pe listă s-ar mai afla Sebastian Hoeness de la Stuttgart și Pierre Sage de la Lens.

Cum i-a impresionat Iraola pe cei de la Liverpool

Iraola a reușit să o ducă pe Bournemouth în cupele europene în acest sezon, deși vara trecută a rămas fără Kerkez, Huijsen, Zabarnyi, Ouattara sau Billing, iar în iarnă l-a pierdut și pe Antoine Semenyo. Un alt lucru care indică faptul că Iraola are șanse mari să semneze cu Liverpool: el a fost adus în Anglia chiar de către directorul sportiv de la Liverpool din acest moment, Richard Hughes.

Iraola a anunțat încă din luna aprilie că va pleca de la Bournemouth, iar presa din Italia anunța că AC Milan l-a pus pe primul loc pe lista opțiunilor după plecarea lui Allegri. Însă Iraola ar fi sistat discuțiile deoarece a primit semnale că ar putea începe discuțiile cu Liverpool.

Bournemouth a încheiat sezonul cu 18 meciuri fără înfrângere, cea mai lungă serie pentru o echipă din cele mai tari campionate ale Europei.

Reclamă
Reclamă

 

Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impactTraseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Cu ele vor sărbători jucătorii lui Arsenal eventuala câștigare a Ligii Campionilor. Cum arată iubitele starurilor Havertz, Saka sau Odegaard
Fanatik.ro
Cu ele vor sărbători jucătorii lui Arsenal eventuala câștigare a Ligii Campionilor. Cum arată iubitele starurilor Havertz, Saka sau Odegaard
16:10

Eroii Campionatului Mondial | Mario Kempes: omul care i-a bucurat pe argentinieni înainte de Maradona și Messi
15:09

Alex Mitriță nu se mai oprește! Gol fantastic în China: a driblat trei adversari și a trimis aproape de vinclu
14:52

VIDEOCarolina Hurricanes s-a calificat în marea finală a Cupei Stanley. Duel cu Vegas Golden Knights în ultimul act
14:27

Lovitură de teatru! Arne Slot, dat afară de Liverpool la un an după titlu! Cine e favorit să-l înlocuiască
14:17

El este cel mai scump jucător din Liga 1! Nu joacă la Dinamo sau FCSB, dar costă 9,7 milioane de euro
14:09

Cosmin Olăroiu, OUT de la Emiratele Arabe Unite. Comunicatul oficial al federației
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 4 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 5 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat 6 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo