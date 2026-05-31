Lovitura pe care Gigi Becali e gata să i-o dea lui Dinamo. Începe negocierile pentru vedeta “câinilor”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre jucătorul formaţiei rivale pe care ar vrea să-l transfere la formaţia sa. Omul de afaceri declară că este pregătit să insiste pentru a-l lua pe jucătorul care să vină şi să o întărească pe formaţia roş-albastră.
Latifundiarul din Pipera spune că o să-i facă o ofertă lui Kennedy Boateng, asta după ce agentul jucătorului a declarat că fotbalistul nu a semnat cu nimeni şi ia în calcul orice variantă.
Gigi Becali anunţă că începe negocierile cu Kennedy Boateng
Gigi Becali a declarat că a auzit cum jucătorul a spus că nu va mai continua în România, însă acum, după ce impresarul său a zis public că ia în calcul orice ofertă, urmează să discute şi să-i facă o ofertă.
“Eu am văzut interviul lui Boateng şi a zis că nu se pune să rămână în România. Dacă a zis agentul lui că se poate, atunci o să vedem mâine. Dacă e să fie, să fie”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Ce spune agentul lui Kennedy Boateng despre viitorul jucătorului şi o posibilă ofertă de la FCSB
Tony Appiah a vorbit despre viitorul lui Kennedy Boateng şi a recunoscut că este deschis la discuţii, inclusiv cu cei de la FCSB. Agentul fundaşului central a confirmat că nu se mai pune problema ca Dinamo să fie echipa la care să evolueze din stagiunea următoare.
“Nu m-a sunat nimeni de la FCSB, iar jucătorul nu a semnat niciun contract cu vreun club din Arabia Saudită. Sunt oferte din Arabia Saudită, dar încă nu a semnat. (n.r. ce părere are Boateng despre un posibil transfer la FCSB?) Dacă va veni o ofertă de la FCSB, ne vom gândi la acest aspect.
(n.r. cât de avansate sunt negocierile din Arabia Saudită?) Cred că sunt foarte aproape de finalizare. Dacă voi fi sunat de cei de laFCSB, desigur că sunt deschis să negociez cu aceștia. Cert este că Boateng nu va rămâne la Dinamo și în sezonul următor”, a spus Tony Appiah pentru Prosport.
