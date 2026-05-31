Lovitura pe care Gigi Becali e gata să i-o dea lui Dinamo. Începe negocierile pentru vedeta “câinilor”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre jucătorul formaţiei rivale pe care ar vrea să-l transfere la formaţia sa. Omul de afaceri declară că este pregătit să insiste pentru a-l lua pe jucătorul care să vină şi să o întărească pe formaţia roş-albastră.

Latifundiarul din Pipera spune că o să-i facă o ofertă lui Kennedy Boateng, asta după ce agentul jucătorului a declarat că fotbalistul nu a semnat cu nimeni şi ia în calcul orice variantă.

Gigi Becali anunţă că începe negocierile cu Kennedy Boateng

Gigi Becali a declarat că a auzit cum jucătorul a spus că nu va mai continua în România, însă acum, după ce impresarul său a zis public că ia în calcul orice ofertă, urmează să discute şi să-i facă o ofertă.

“Eu am văzut interviul lui Boateng şi a zis că nu se pune să rămână în România. Dacă a zis agentul lui că se poate, atunci o să vedem mâine. Dacă e să fie, să fie”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ce spune agentul lui Kennedy Boateng despre viitorul jucătorului şi o posibilă ofertă de la FCSB

Tony Appiah a vorbit despre viitorul lui Kennedy Boateng şi a recunoscut că este deschis la discuţii, inclusiv cu cei de la FCSB. Agentul fundaşului central a confirmat că nu se mai pune problema ca Dinamo să fie echipa la care să evolueze din stagiunea următoare.