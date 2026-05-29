Nadia Comăneci, emoţionată la gala de la Palatul Parlamentului: “Rădăcinile mele sunt în România”

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 20:13

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a afirmat, vineri, înaintea galei de la Palatul Parlamentului, organizată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obţinerea primei note de 10 din istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, că rădăcinile sale sunt în România şi că nu e loc mai potrivit pentru a sărbători.

“Sunt foarte emoţionată să văd aproape toată viaţa mea în imagini şi să intru în această sală maiestuoasă în care sunt toate colegele mele şi toate generaţiile de după mine, şi fetiţele care vor performa cu siguranţă în seara aceasta. Sunt bucuroasă că gimnastica are încă un val de dorinţă de a face ceva nemaipomenit. Palatul Parlamentului este o locaţie a României şi să avem această gală aici în această seară este o onoare şi pentru mine, şi mă bucur că stau foarte aproape şi că văd această casă a poporului de fiecare dată. Mulţumesc românilor din suflet.

Nadia Comăneci: “Nu îmi pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare”

Nu îmi vine să cred că sărbătoarea aceasta de 50 de ani are loc aici în România. Mă bucur enorm, pentru că rădăcinile mele sunt aici şi nu îmi pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare”, a declarat Comăneci.

“Nu cred că a mai fost şi nici nu ştiu dacă se va mai întâmpla vreodată aşa ceva, nu s-a mai adunat niciodată atât de multă glorie a gimnasticii, şi nu numai a gimnasticii. Pentru că vor veni personalităţi şi din alte sporturi. Este o festivitate care onorează bineînţeles 50 de ani de performanţă şi excelenţă, dar în acelaşi timp e o motivaţie pentru o tânără generaţie şi o sărbătoare pentru noi. Pentru că generaţia s-a clădit cu o echipă, nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Am încercat să mergem întotdeauna înainte să ne descoperim limita, iar acum suntem aici să sărbătorim”, a adăugat fosta mare gimnastă.

Ea a precizat că este o onoare să primească Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Mare Cruce, decretul fiind deja semnat de preşedintele Nicuşor Dan.

“Ştiam că va fi un tur de forţă în România, încerc să fac faţă fiecărei persoane. Au venit oameni din foarte multe ţări şi este un gest extraordinar. Voi face tot posibilul să mulţumesc pe toată lumea. Respect foarte mult că voi fi decorată, înţeleg că este cea mai mare onoare a ţării noastre şi mă bucur că soţul meu poate să fie prezent şi la această gală şi mâine la preşedinte, pentru că îmi doresc ca el să vadă căldura cu care România şi românii m-au văzut de fiecare dată. Şi sper să rămână şi el cu amintiri la fel de frumoase aşa cum o voi avea şi eu”, a afirmat Nadia Comăneci.

Marta Karolyi, prezentă la Palatul Parlamentului

Întâlnirea cu fosta sa antrenoare Marta Karolyi, prezentă la gala de la Palatul Parlamentului, a fost emoţionantă pentru toate generaţiile care au lucrat cu ea.

“Întâlnirea cu Marta a fost fabuloasă. Pe Marta am văzut-o acum câţiva ani împreună cu celelalte colege, însă în această echipă nu ne-am mai văzut niciodată. Şi mă bucur că este aici, pentru că şi ea are o vârstă respectabilă şi mă bucur că poate vedea câte gimnaste au trecut prin mâna ei şi să sărbătorească acest moment. Mă bucur pentru ea şi pentru toate gimnastele care sunt aici”, a spus Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci este celebrată, vineri seara, în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din Bucureşti la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale, obţinută la Jocurile Olimpice de la Montreal.

La eveniment participă o serie de mari personalităţi ale sportului românesc şi mondial precum Gheorghe Hagi, Ilie Năstase sau Simona Halep.

