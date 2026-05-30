„A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat

Kennedy Boateng (29 de ani) și-a încheiat contractul cu Dinamo, după barajul de Conference League pierdut cu FCSB, scor 1-2. Fundașul a bifat ultimul meci în tricoul „câinilor”.
Kennedy Boateng a decis să nu accepte propunerile venite din partea oficialilor lui Dinamo privind prelungirea contractului. Fundașul central din Togo nu a dus, însă, lispă de oferte după despărțirea de „câini”.
Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo: va juca în Arabia Saudită
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Kennedy Boateng a semnat deja cu o echipă din Arabia Saudită. Președintele lui Dinamo a negat informațiile conform cărora acesta ar putea ajunge la FCSB, din vară.
„Boateng cu siguranță nu va merge la FCSB. El e aproape plecat deja în alt campionat. (n.r. Unde, în ce campionat?) Cred că a semnat deja în Arabia Saudită”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
După barajul de Conference League, Gigi Becali îl dorea și el pe Kennedy Boateng. În cazul în care nu ar fi semnat cu echipa din Golf, patronul de la FCSB era dispus să-i facă ofertă.
„Boateng a semnat. A semnat cu altă echipă. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, spunea și Gigi Becali despre Kennedy Boateng, conform sursei citate anterior.
Kennedy Boateng s-a despărțit de Dinamo după două sezoane, în care a fost jucător de bază în primul 11 al lui Zeljko Kopic. Fundașul a bifat 75 de meciuri în tricoul „câinilor”, în toate competițiile, reușind să marcheze opt goluri.
