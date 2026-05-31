Gigi Becali îl vinde pe “cel mai bun mijlocaş din România”! Propunere pentru Ilie Dumitrescu: “Spune-i să dea banii”

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că cere 500.000 de euro pe Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocaşul e cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
Decizia lui Gigi Becali a venit în contextul în care Lixandru i-a transmis că vrea să plece de la FCSB. El mai are contract până în vara lui 2029 cu FCSB.
Gigi Becali l-a scos la vânzare pe Mihai Lixandru! Cere 500.000 de euro în schimbul jucătorului
Ilie Dumitrescu i-a transmis în direct lui Gigi Becali că, din punctul lui de vedere, Lixandru e “cel mai bun mijlocaş” din România.
“Pleacă cine vreau eu. El ar vrea (n.r: Lixandru, să plece), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000 de euro pentru Lixandru, atât. A fost convocat şi la naţională, nu? Eu am cel mai bun mijlocaş în curte? Spune-i unui prieten să dea banii şi să-l transfere. Eu văd altfel la fotbal, nu zic că mă pricep eu. Vreau alt profil de mijlocaş, care recuperează, pasează imediat, rapid. Care se mişcă. Eu vreau unul care e disperat după minge”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
4 goluri şi 2 assist-uri a avut Mihai Lixandru în campionat, în sezonul care s-a încheiat. Lixandru a evoluat în 9 meciuri în Europa League în sezonul trecut.
Crescut de FCSB, Lixandru evoluează la prima echipă a roş-albaştrilor din sezonul 2023-2024. Anterior a fost împrumutat de formaţia patronată de Gigi Becali la Viitorul Târgu-Jiu, Gaz Metan şi Mioveni.
