Gigi Becali îl vinde pe “cel mai bun mijlocaş din România”! Propunere pentru Ilie Dumitrescu: “Spune-i să dea banii”

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că cere 500.000 de euro pe Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocaşul e cotat la 1 milion de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia lui Gigi Becali a venit în contextul în care Lixandru i-a transmis că vrea să plece de la FCSB. El mai are contract până în vara lui 2029 cu FCSB.

Gigi Becali l-a scos la vânzare pe Mihai Lixandru! Cere 500.000 de euro în schimbul jucătorului

Ilie Dumitrescu i-a transmis în direct lui Gigi Becali că, din punctul lui de vedere, Lixandru e “cel mai bun mijlocaş” din România.

“Pleacă cine vreau eu. El ar vrea (n.r: Lixandru, să plece), dar trebuie să dea câteva sute de mii cineva. 500.000 de euro pentru Lixandru, atât. A fost convocat şi la naţională, nu? Eu am cel mai bun mijlocaş în curte? Spune-i unui prieten să dea banii şi să-l transfere. Eu văd altfel la fotbal, nu zic că mă pricep eu. Vreau alt profil de mijlocaş, care recuperează, pasează imediat, rapid. Care se mişcă. Eu vreau unul care e disperat după minge”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

4 goluri şi 2 assist-uri a avut Mihai Lixandru în campionat, în sezonul care s-a încheiat. Lixandru a evoluat în 9 meciuri în Europa League în sezonul trecut.