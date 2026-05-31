Aurelien Tchouameni rupe tăcerea şi vorbeşte despre conflictul cu Valverde: “Tot felul de bazaconii”

Finalul de sezon la Real Madrid a fost unul plin de tensiune, iar episodul dintre Aurelien Tchouameni şi Federico Valverde a fost explicat acum de fotbalistul francez, care declară că lucrurile nu au stat aşa cum s-a relatat în presă.
După ce Federico Valverde a transmis un mesaj public la câteva zile după incident, acum a venit rândul colegului său să vorbească despre cele întâmplate în cantonamentul grupării de la Valdebebas.
Aurelien Tchouameni a dat cărţile pe faţă şi a vorbit despre conflictul cu Federico Valverde
Internaţionalul francez a recunoscut că a fost un conflict între el şi colegul său, Federico Valverde, însă acesta spune că lucrurile nu au stat chiar aşa cum s-a scris în presă. Tchouameni spune că nu au fost lovituri şi nici o bătaie.
“Cearta cu Valverde? Vreau să clarific câteva lucruri. Da, evident că s-a întâmplat ceva, dar media a făcut ca totul să pară mult mai rău. Am citit tot felul de bazaconii. ‘Bătaie, lovitură’, nu este ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau să intru în detalii. Eu şi Fede avem un obiectiv comun, să câştigăm trofee pentru Real Madrid. Nu există niciun fel de probleme”, a spus Aurelien Tchouameni, citat de Fabrizio Romano.
Pleacă Federico Valverde de la Real Madrid?
Viitorul lui Federico Valverde rămâne unul cu semnul întrebării, asta după ce s-a vorbit că el a căutat conflictul cu Tchouameni. Iniţial, cei doi s-au certat la antrenament, după o intervenţie mai tare a francezului, iar la o zi după prima neînţelegere a urmat o nouă dispută.
Sud-americanul ar fi fost pus pe harţă şi în cele din urmă totul s-a încheiat cu o altercaţie fizică în urma căreia Valverde a ajuns în spital. Acum, din cauza atitudinii avute se pune problema ca uruguayanul să plece şi mai multe formaţii din Premier League sunt pregătite să plătească zeci de milioane de euro pentru a-l lua.
- Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
- “Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
- Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL
- O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer
- Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!