Aurelien Tchouameni rupe tăcerea şi vorbeşte despre conflictul cu Valverde: “Tot felul de bazaconii”

Finalul de sezon la Real Madrid a fost unul plin de tensiune, iar episodul dintre Aurelien Tchouameni şi Federico Valverde a fost explicat acum de fotbalistul francez, care declară că lucrurile nu au stat aşa cum s-a relatat în presă.

După ce Federico Valverde a transmis un mesaj public la câteva zile după incident, acum a venit rândul colegului său să vorbească despre cele întâmplate în cantonamentul grupării de la Valdebebas.

Aurelien Tchouameni a dat cărţile pe faţă şi a vorbit despre conflictul cu Federico Valverde

Internaţionalul francez a recunoscut că a fost un conflict între el şi colegul său, Federico Valverde, însă acesta spune că lucrurile nu au stat chiar aşa cum s-a scris în presă. Tchouameni spune că nu au fost lovituri şi nici o bătaie.

“Cearta cu Valverde? Vreau să clarific câteva lucruri. Da, evident că s-a întâmplat ceva, dar media a făcut ca totul să pară mult mai rău. Am citit tot felul de bazaconii. ‘Bătaie, lovitură’, nu este ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau să intru în detalii. Eu şi Fede avem un obiectiv comun, să câştigăm trofee pentru Real Madrid. Nu există niciun fel de probleme”, a spus Aurelien Tchouameni, citat de Fabrizio Romano.

Pleacă Federico Valverde de la Real Madrid?

Viitorul lui Federico Valverde rămâne unul cu semnul întrebării, asta după ce s-a vorbit că el a căutat conflictul cu Tchouameni. Iniţial, cei doi s-au certat la antrenament, după o intervenţie mai tare a francezului, iar la o zi după prima neînţelegere a urmat o nouă dispută.