Camelia Voinea, reacţie dură după ce a fost suspendată de federaţie: “Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”

Gimnastica românească se află în centrul unui nou scandal, după ce Camelia Voinea a fost suspendată de federaţie. Mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea a primit suspendarea din partea Federaţiei Române de Gimnastică din cauza imaginilor apărute la finalul anului trecut.

În imaginile respective, vechi de mai mulţi ani, Voinea a fost surprinsă cum îşi abuza verbal fiica. De asemenea, suspendarea Cameliei Voinea şi după ce a fost acuzată de Denisa Golgotă de violenţă şi abuzuri repetate.

Camelia Voinea, după ce a fost suspendată: “Sunt persoane care vor să îmi fure munca”

Mai mult, Federaţia Română de Gimnastică a anunţat şi că a sesizat autorităţile statului, în urma abuzurilor la adresa fiicei acesteia, Sabrina Voinea.

Antrenoarea a oferit o primă reacţie şi consideră că decizia Federaţiei Române de Gimnastică este greşită şi acuză că sunt oameni care vor să îi fure munca:

“E greşită. Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are”, a declarat Camelia Voinea, potrivit Observator.