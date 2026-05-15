Camelia Voinea, reacţie dură după ce a fost suspendată de federaţie: “Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”

Gimnastica românească se află în centrul unui nou scandal, după ce Camelia Voinea a fost suspendată de federaţie. Mama şi antrenoarea Sabrinei Voinea a primit suspendarea din partea Federaţiei Române de Gimnastică din cauza imaginilor apărute la finalul anului trecut.
În imaginile respective, vechi de mai mulţi ani, Voinea a fost surprinsă cum îşi abuza verbal fiica. De asemenea, suspendarea Cameliei Voinea şi după ce a fost acuzată de Denisa Golgotă de violenţă şi abuzuri repetate.
Camelia Voinea, după ce a fost suspendată: “Sunt persoane care vor să îmi fure munca”
Mai mult, Federaţia Română de Gimnastică a anunţat şi că a sesizat autorităţile statului, în urma abuzurilor la adresa fiicei acesteia, Sabrina Voinea.
Antrenoarea a oferit o primă reacţie şi consideră că decizia Federaţiei Române de Gimnastică este greşită şi acuză că sunt oameni care vor să îi fure munca:
“E greşită. Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are”, a declarat Camelia Voinea, potrivit Observator.
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică
“Federația Română de Gimnastică apreciază că performanța sportivă trebuie susținută de un mediu bazat pe respect, echilibru, responsabilitate și protejarea sportivilor.
În cadrul procedurii disciplinare aflate în desfășurare în cazul doamnei Camelia Voinea, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare și a concluzionat că aspectele sesizate necesită o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului.
Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării.
Totodată, în cadrul măsurilor administrative provizorii dispuse pe durata procedurilor de analiză și cercetare, a fost decisă suspendarea temporară a doamnei Camelia Voinea de la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”, este o parte a comunicatului emis de Federaţia Română de Gimnastică.
