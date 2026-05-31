Dominație totală! Câți jucători are PSG în echipa sezonului din Champions League. Real și Barcelona, absente

Grupul de Observatori Tehnici UEFA a aliniat cel mai bun prim 11 al jucătorilor care au strălucit în acest sezon de Champions League. După cum era de așteptat, Paris Saint-Germain, campioana Europei, a dat cei mai mulți fotbaliști, cinci la număr, în timp ce restul de locuri au fost ocupate de oameni de la celelalte trei cluburi care au fost în “careul de ași”, respectiv Arsenal, Bayern Munchen și Atletico Madrid.

Sezonul de UCL s-a încheiat sâmbătă seara cu marea finală dintre Paris Saint-Germanin și Arsenal câștigată de formația din Ligue 1, iar la scurt timp, cei de la UEFA au venit cu distincțiile pe care le acordă la final de stagiune. Astfel, a fost prezentată echipa sezonului, dar au fost și acordate premiile pentru cel mai bun jucător și revelația din acest an a celei mai tari competiții continentale intercluburi.

Cum arată echipa sezonului 2025/26 de Liga Campionilor

PSG, “regina” Europei, a dat cei mai mulți jucători în echipa ideală a stagiunii actuale: Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia și Ousmane Dembele. Arsenal, finalista acestei ediții, a dat trei oameni, respectiv pe David Raya, Declan Rice și Gabriel Magalhaes, cel care ratat penalty-ul decisiv din ultimul act.

Bayern Munchen, echipa eliminată de PSG în semifinale, și-a făcut și ea loc în echipa sezonului cu doi jucători ofensivi de top: Harry Kane și Michael Olise. Cea de-a patra echipă care a ajuns în semifinalele acestei competiții, Atletico Madrid, a dat și ea un om, pe fundașul Marcos Llorente.

Astfel, granzi precum Real Madrid, Barcelona sau Liverpool, nu au dat oameni în cea mai bună echipă a sezonului actual de Champions League.