Home | Fotbal | Liga Campionilor | Dominație totală! Câți jucători are PSG în echipa sezonului din Champions League. Real și Barcelona, absente

Dominație totală! Câți jucători are PSG în echipa sezonului din Champions League. Real și Barcelona, absente

Andrei Nicolae Publicat: 31 mai 2026, 20:29

Comentarii
Dominație totală! Câți jucători are PSG în echipa sezonului din Champions League. Real și Barcelona, absente

Ousmane Dembele ridicând trofeul Champions League / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Grupul de Observatori Tehnici UEFA a aliniat cel mai bun prim 11 al jucătorilor care au strălucit în acest sezon de Champions League. După cum era de așteptat, Paris Saint-Germain, campioana Europei, a dat cei mai mulți fotbaliști, cinci la număr, în timp ce restul de locuri au fost ocupate de oameni de la celelalte trei cluburi care au fost în “careul de ași”, respectiv Arsenal, Bayern Munchen și Atletico Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sezonul de UCL s-a încheiat sâmbătă seara cu marea finală dintre Paris Saint-Germanin și Arsenal câștigată de formația din Ligue 1, iar la scurt timp, cei de la UEFA au venit cu distincțiile pe care le acordă la final de stagiune. Astfel, a fost prezentată echipa sezonului, dar au fost și acordate premiile pentru cel mai bun jucător și revelația din acest an a celei mai tari competiții continentale intercluburi.

Cum arată echipa sezonului 2025/26 de Liga Campionilor

PSG, “regina” Europei, a dat cei mai mulți jucători în echipa ideală a stagiunii actuale: Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia și Ousmane Dembele. Arsenal, finalista acestei ediții, a dat trei oameni, respectiv pe David Raya, Declan Rice și Gabriel Magalhaes, cel care ratat penalty-ul decisiv din ultimul act.

Bayern Munchen, echipa eliminată de PSG în semifinale, și-a făcut și ea loc în echipa sezonului cu doi jucători ofensivi de top: Harry Kane și Michael Olise. Cea de-a patra echipă care a ajuns în semifinalele acestei competiții, Atletico Madrid, a dat și ea un om, pe fundașul Marcos Llorente.

Astfel, granzi precum Real Madrid, Barcelona sau Liverpool, nu au dat oameni în cea mai bună echipă a sezonului actual de Champions League.

Reclamă
Reclamă

Echipa sezonului 2025/26 în UCL: Raya – Llorente, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes – Olise, Rice, Vitinha, Kvaratskhelia – Dembele, Kane

Trofeul pentru cel mai bun jucător al sezonului a fost primit de Khvicha Kvaratskhelia, în timp ce revelația stagiunii a fost Arda Guler, tânărul star al lui Real Madrid.

Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvarePerformanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Observator
De la patru roți la două. Cât economisesc pe lună românii care renunţă la maşină
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
23:15

Farul – Chindia 1-1 (4-2 d.l.d.d.). Constănţenii rămân în Liga 1 cu mari emoţii
23:00

“Ați accepta o ofertă de la FCSB?”. Răzvan Lucescu a dat răspunsul: “Singurul lucru pe care îl pot spune”
22:28

Istorie în sfertul Soranei Cîrstea de la Roland Garros! De 35 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
22:04

Sute de mii de oameni la parada de titlu a lui Arsenal. Fanii “tunarilor” au uitat de finala UCL
21:56

O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer
21:55

Capul Verde, rezultat uimitor înaintea startului Cupei Mondiale! Cu Joao Paulo în teren, a umilit Serbia!
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 4 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo