Farul – Chindia LIVE TEXT (20:30). Constănțenii încearcă să evite o rușine istorică. Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 31 mai 2026, 10:37

Farul - Chindia / Sportpictures

Farul Constanța și Chindia Târgoviște joacă returul barajului de promovare/menținere în Liga 1, iar jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipa antrenată de Flavius Stoican joacă cu o presiune uriașă în fața propriilor suporteri, fiind la doar un pas de o rușine istorică, după 3-3 în partida tur.

Farul Constanța tremură pentru rămânerea în prima ligă, iar formația antrenată de Flavius Stoican va primi vizita celor de la Chindia Târgoviște, în returul barajului de promovare/menținere.

„Marinarii” au pierdut ultimul meci disputat pe propriul teren, care i-a și adus în situația de a juca acest baraj. A fost 1-0 pentru Metaloglobus București.

Echipele probabile la Farul – Chindia

  • Farul: R. Munteanu – Furtado, Larie, Sîrbu, Marins – Vînă, Dican – Işfan, Grigoryan, Tănasă – Alibec. Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei. Antrenor: Flavius Stoican
  • Chindia Târgoviște: Isvoranu – Martac, Bilali, Celea, Brumă – Honciu – Popadiuc, Doukoure – Pesic, D. Florea, Doumtsios. Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre. Antrenor: Nicolae Croitoru
