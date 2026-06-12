Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta

Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud în prima partidă de la Campionatul Mondial din 2026! Quinones a deschis scorul pentru gazde, pentru ca Jimenez să stabilească scorul final. Însă meciul intră în istorie din alte motive.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Trei roșii, după 20 de ani

Deși nu a fost un meci prea încins, cele două echipe au terminat meciul cu 9 jucători de câmp, pentru Mexic, respectiv 8 jucători de câmp, pentru Africa de Sud. Sithole a primit mai întâi roșu pentru fault în poziție de ultim apărător, pentru ca apoi Zwane să fie eliminat după intervenția VAR. Pe final de meci, și Mexicul a primit: Montes a fost trimis la cabine mai devreme decât colegii săi.

Așadar, meciul Mexic – Africa de Sud a avut trei eliminări. Ca o comparație, toate meciurile de la Campionatul Mondial din 2022 a avut în total 4 eliminări! La fel și Campionatul Mondial din 2018!

În urmă cu 20 de ani a fost ultimul meci cu trei eliminări la un Campionat Mondial. Iar atunci au fost două meciuri cu acest scenariu într-un interval de câteva zile: Italia – SUA și Croația – Australia, cu celebrul moment în care Graham poll a uitat să-l trimită la cabine pe Simunic după două cartonașe galbene.