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Deşi sud-africanii au vrut să reia jocul după o pauză de hidratare în meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Mexicului (0-2) de joi, au fost nevoiţi să aştepte… sfârşitul pauzei publicitare de la Fox, postul american de televiziune.

Pauzele de hidratare la mijlocul fiecărei reprize au fost rapid identificate de către posturile de televiziune ca intervale strategice pentru difuzarea reclamelor în timpul meciurilor. Postul american Fox a înţeles rapid acest lucru… până la punctul de a interfera direct cu meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) de vineri, la Mexico City.

Motivul incredibil pentru care pauza de hidratare a fost prelungită cu 40 de secunde la Mexic – Africa de Sud

Într-adevăr, în timp ce sud-africanii – care tocmai primiseră un al doilea gol – se pregăteau să reia jocul după pauza de hidratare, arbitrul brazilian Wilton Sampaio le-a ordonat celor de la Bafana Bafana să aştepte… pentru că postul de televiziune din Statele Unite nu îşi terminase pauza publicitară.

Potrivit The Athletic, aşteptarea a durat aproximativ patruzeci de secunde înainte ca jucătorii lui Hugo Broos să poată relua jocul.