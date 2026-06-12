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Motivul incredibil pentru care pauza de hidratare a fost prelungită cu 40 de secunde la Mexic – Africa de Sud

Dan Roșu Publicat: 12 iunie 2026, 5:54

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Motivul incredibil pentru care pauza de hidratare a fost prelungită cu 40 de secunde la Mexic – Africa de Sud

Mexic - Africa de Sud - Getty Images

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Deşi sud-africanii au vrut să reia jocul după o pauză de hidratare în meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Mexicului (0-2) de joi, au fost nevoiţi aşteptesfârşitul pauzei publicitare de la Fox, postul american de televiziune.

Pauzele de hidratare la mijlocul fiecărei reprize au fost rapid identificate de către posturile de televiziune ca intervale strategice pentru difuzarea reclamelor în timpul meciurilor. Postul american Fox a înţeles rapid acest lucrupână la punctul de a interfera direct cu meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) de vineri, la Mexico City.

Motivul incredibil pentru care pauza de hidratare a fost prelungită cu 40 de secunde la Mexic – Africa de Sud

Într-adevăr, în timp ce sud-africanii – care tocmai primiseră un al doilea gol – se pregăteau reia jocul după pauza de hidratare, arbitrul brazilian Wilton Sampaio le-a ordonat celor de la Bafana Bafana aşteptepentru postul de televiziune din Statele Unite nu îşi terminase pauza publicitară.

Potrivit The Athletic, aşteptarea a durat aproximativ patruzeci de secunde înainte ca jucătorii lui Hugo Broos poată relua jocul.

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FIFA permisese posturilor de televiziune difuzeze reclame, dar acestea trebuiau revină la meci cu 30 de secunde înainte de reluarea jocului. După ce a fost depăşită de administraţia americană în cazul arbitrului somalez, FIFA a cedat acum şi postului de televiziune american. Nici Fox, nici FIFA nu au răspuns publicaţiei The Athletic la momentul publicării acestor afirmaţii.

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