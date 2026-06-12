Mexicanii vor să scrie istorie la Campionatul Mondial: “Nu avem limite”

Mijlocaşul mexican Erik Lira a declarat că echipa sa „nu are limite” după victoria cu 2-0 asupra Africii de Sud în meciul de deschidere al Cupei Mondiale, joi, pe stadionul Azteca din Mexico City.
„A fost un meci dificil din punct de vedere emoţional, pentru că nu te confrunţi des cu astfel de situaţii în viaţă”, a declarat reporterilor Lira, care a oferit o pasă decisivă.
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„A fost un moment dificil, dar am lucrat cu toţii la partea mentală pentru ca acest lucru să nu ne afecteze şi pentru a putea face treaba cât mai bine posibil”, a spus mijlocaşul lui Cruz Azul.
„Era important să luăm cele trei puncte şi, din fericire, am reuşit să facem asta. Acum nu avem limite şi nu ne vom mulţumi cu puţin”, a adăugat el.
Mexic a învins joi seara, scor 2-0, echipa naţională a Africii de Sud, în primul meci al Cupei Mondiale 2026, contând pentru grupa A. Duelul a fost live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cea ma bună performanţă a mexicanilor în istoria World Cup e prezenţa în sferturi, în 1970 şi 1986.
Tot în grupa A, de la ora 05.00 are loc meciul Coreea de Sud-Cehia.
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