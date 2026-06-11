Plecare de la FCSB! Gigi Becali a anunţat cine părăseşte echipa lui

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat cine va pleca de la campioana sezoanelor 2023-2024 şi 2024-2025. Finanţatorul roş-albaştrilor a precizat că e vorba despre mai multe nume, ale unor jucători care îşi încheie contractul, unul dintre fotbaliştii care pleacă fiind Daniel Graovac (32 de ani).
Graovac este cotat de către transfermarkt.com la 350.000 de euro. Fusese adus la FCSB ca jucător liber de contract în vara anului trecut, venind de la CFR Cluj.
Daniel Graovac pleacă de la FCSB
“(n.r. Întrebat despre plecări) Cei care termină contractele. Graovac, unul dintre ei”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Graovac a jucat în 20 de meciuri pentru FCSB în sezonul trecut. A evoluat o dată în Cupa României şi de 8 ori în Europa League, marcând şi un gol în competiţia europeană.
Graovac a fost şi afectat de o accidentare în finalul sezonului, în ultimele meciuri ale roş-albaştrilor nefiind utilizat.
Gigi Becali anunţa anterior că vor veni 5-6 jucători la FCSB în această vară, urmând să şi plece mai mulţi fotbalişti. Patronul roş-albaştrilor a precizat că va face în această vară investiţii de 4-5 milioane de euro.
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