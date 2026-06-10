Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (vineri, 20:30, AntenaPLAY). Spectacol la Toronto

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale va fi vineri, de la ora 20:30. Show-ul se va desfășura pe stadionul BMO Field din Toronto, înaintea partidei dintre Canada și Bosnia.
FIFA a stabilit ca trei ceremonii de deschidere să se desfășoare la Campionatul Mondial, una în fiecare țară gazdă a turneului. Prima dintre acestea va avea loc joi, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, înaintea meciului de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.
Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (vineri, 20:30, AntenaPLAY)
Canada se pregătește să găzduiască în premieră un Campionat Mondial. La ceremonia de deschidere de vineri, sunt anunțate momente spectaculoase.
Artiști care se regăsesc în albumul oficial la turneului final vor face un show de zile mari la Toronto. Jessie Reyez şi cântăreaţa palestiniană Elyanna vor cânta, iar Michael Bublé va fi capul de afiş al divertismentului de dinaintea meciului.
Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy şi Vegedream completează programul unui spectacol pe care preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a numit “o reflectare puternică a identităţii Canadei”.
Imnul Canadei va fi intonat de Alanis Morissette, iar cel al Bosniei, de Aleksandar Gajic. La ceremonia din Toronto va participa și comediantul, actorul și ambasadorul FIFA World Cup 2026, Will Arnett.
Ceremonia de Deschidere a Cupei Mondiale 2026 (joi, ora 20:30, Antena 1 și AntenaPLAY)
De la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, nume mari din industria muzicală își vor face apariţia pe Estadio Azteca. Capul de afiş al acestei seri este Shakira, cântăreaţa columbiană care cânta “Dai Dai”, melodia oficială a turneului final, alături de nigerianul Burna Boy.
Shakira, de patru ori câştigătoare de Grammy, nu este deloc străină de hit-uri şi de Cupa Mondială. În 2010, “Waka Waka” a intrat în topuri şi a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din Africa de Sud.
Shakira şi Burna Boy nu sunt singurele nume mari din industria muzicală care îşi vor face apariţia pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Sud-africanul Tyla şi columbianul J Balvin se numără şi ei printre artiştii care vor cânta joi seară. Alejandro Fernandez, Lila Downs şi Belinda din Mexic, dar şi Danny Ocean din Venezuela sunt alţi artişti care vor încânta publicul înaintea fluierului de start al meciului dintre Mexic şi Africa de Sud.
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