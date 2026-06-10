Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (vineri, 20:30, AntenaPLAY). Spectacol la Toronto

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale va fi vineri, de la ora 20:30. Show-ul se va desfășura pe stadionul BMO Field din Toronto, înaintea partidei dintre Canada și Bosnia.

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FIFA a stabilit ca trei ceremonii de deschidere să se desfășoare la Campionatul Mondial, una în fiecare țară gazdă a turneului. Prima dintre acestea va avea loc joi, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, înaintea meciului de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (vineri, 20:30, AntenaPLAY)

Canada se pregătește să găzduiască în premieră un Campionat Mondial. La ceremonia de deschidere de vineri, sunt anunțate momente spectaculoase.

Artiști care se regăsesc în albumul oficial la turneului final vor face un show de zile mari la Toronto. Jessie Reyez şi cântăreaţa palestiniană Elyanna vor cânta, iar Michael Bublé va fi capul de afiş al divertismentului de dinaintea meciului.

Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy şi Vegedream completează programul unui spectacol pe care preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a numit “o reflectare puternică a identităţii Canadei”.