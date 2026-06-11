Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Răzvan Lucescu a venit la petrecerea de titlu a Galatei de la București și a fost chemat la Istanbul. Turcii l-au făcut să plângă atunci când l-au omagiat pe tatăl său, Mircea Lucescu.
Răzvan Lucescu a venit la petrecerea de titlu a Galatei de la București și a fost chemat la Istanbul. Turcii l-au făcut să plângă atunci când l-au omagiat pe tatăl său, Mircea Lucescu.
Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru LucescuJurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru HalepJurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep
Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din primaJurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima
Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New YorkJurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York
Jurnal Antena Sport | Hagi strigă oleJurnal Antena Sport | Hagi strigă ole