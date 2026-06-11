Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu

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Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

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Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire

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„Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența

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Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă

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A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon”

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Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui”