Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Video

Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu

Răzvan Lucescu a venit la petrecerea de titlu a Galatei de la București și a fost chemat la Istanbul. Turcii l-au făcut să plângă atunci când l-au omagiat pe tatăl său, Mircea Lucescu.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu

Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu

Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep

Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep

Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep
Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima

Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima

Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima
Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York

Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York

Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York
Jurnal Antena Sport | Hagi strigă ole

Jurnal Antena Sport | Hagi strigă ole

Jurnal Antena Sport | Hagi strigă ole