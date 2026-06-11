Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima
Kopic a venit un strain in Romania si a plecat caine rosu. Portughezul Nuno Campos a incercat sa ii cucereasca din prima pe dinamovisti.
Kopic a venit un strain in Romania si a plecat caine rosu. Portughezul Nuno Campos a incercat sa ii cucereasca din prima pe dinamovisti.
S-a marcat primul gol de la Campionatul Mondial 2026! Tribunele, în delir la partida de deschidereS-a marcat primul gol de la Campionatul Mondial 2026! Tribunele, în delir la partida de deschidere
Jurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru LucescuJurnal Antena Sport | Plecăciuni pentru Lucescu
Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru HalepJurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep
Jurnal Antena Sport | Campos e „câine” din primaJurnal Antena Sport | Campos e „câine” din prima
Jurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New YorkJurnal Antena Sport | Carnaval mondial la New York