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Coreea de Sud – Cehia, 05:00, LIVE VIDEO. Fostul coleg al lui Radu Drăguşin, Son, caută prima victorie la Mondial

Bogdan Stănescu Publicat: 12 iunie 2026, 0:07

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Coreea de Sud – Cehia, 05:00, LIVE VIDEO. Fostul coleg al lui Radu Drăguşin, Son, caută prima victorie la Mondial

Jucătorii Coreei de Sud, într-un meci / Profimedia Images

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Meciul Coreea de Sud – Cehia e în direct de la ora 05:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Va fi al doilea meci de la Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în Universul Antena. În primul meci, dintre Mexic şi Africa de Sud, ţara gazdă s-a impus cu 2-0.

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Fostul coleg de la Tottenham al lui Radu Drăguşin, Son Heung-Min, în prezent la Los Angeles FC, speră să debuteze cu o victorie la Mondialul american.

Coreea de Sud – Cehia LIVE VIDEO

Echipele probabile:

Coreea de Sud (3-4-3): Kim – Lee, Kim, Lee – Seol, Hwang, Paik, Lee – Lee, Lee – Son Selecţioner: Hong Myung-Bo

Cehia (3-4-3): Kovar – Holes, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek, Darida, Jurasek – Provod, Sulc – Schick Selecţioner: Miroslav Koubek

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Programul Grupei A de la Cupa Mondială

Mexic – Africa de Sud, 11 iunie, ora 22:00 – Mexico City, Mexic
Coreea de Sud – Cehia, 12 iunie, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic
Cehia – Africa de Sud, 18 iunie, ora 19:00 – Atlanta, SUA
Mexic – Coreea de Sud, 19 iunie, ora 04:00 – Guadalajara, Mexic
Cehia – Mexic, 25 iunie, ora 04:00 – Mexico City, Mexic
Africa de Sud – Coreea de Sud, 25 iunie ora 04:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic

Lotul Coreei de Sud la Mondial

  • Portari: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum-Keun (Jeonbuk), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai)
  • Fundași: Kim Moon-Hwan (Daejeon), Kim Min-Jae (Bayern Munich), Kim Tae-Hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Zhejiang Professional), Seol Young-Woo (Steaua Roșie), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon), Lee Tae-Seok (Austria Vienna), Lee Han-Beom (FC Midtjylland), Cho Yu-Min (Al Sharjah).
  • Mijlocași: Kim Jin-Gyu (Jeonbok), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Birmingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), ⁠Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (Paris Saint-Germain), Lee ⁠Dong-Gyeong (Ulsan Hyundai), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang In-Beom (Feyenoord)
  • Atacanți: Hwang Hee-Chan (Wolves), Son Heung-Min (Los Angeles FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (FC Midtjylland)
  • Selecționer: Hong Myung-Bo

Lotul Cehiei la Mondial:

  • Portari: Lucas Hornicek (Braga), Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovar (PSV)
  • Fundași: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
  • Mijlocași: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
  • Atacanți: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
  • Selecționer: Miroslav Koubek
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