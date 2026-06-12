Coreea de Sud – Cehia, 05:00, LIVE VIDEO. Fostul coleg al lui Radu Drăguşin, Son, caută prima victorie la Mondial

Meciul Coreea de Sud – Cehia e în direct de la ora 05:00 pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Va fi al doilea meci de la Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în Universul Antena. În primul meci, dintre Mexic şi Africa de Sud, ţara gazdă s-a impus cu 2-0.