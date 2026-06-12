Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Iată programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Joi, după ceremonia de deschidere, a avut loc primul meci de la Campionatul Mondial, dintre ţara gazdă, Mexic şi Africa de Sud. Mexic s-a impus clar, cu 2-0.
Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială
Canada – Bosnia-Herţegovina 22:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
SUA – Paraguay sâmbătă, 04:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Loturile echipelor din Grupa B de la Mondial, din care fac parte Canada şi Bosnia-Herţegovina
Canada
Portari: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC)
Fundaşi: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)
Mijlocaşi: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Oscorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jayden Nelson (Austin FC)
Atacanţi: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Olywaseyi (Villarreal CF)
Bosnia-Herţegovina
Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
Fundaşi: Sead Kolašinac (Atalanta BC), Amar Dedić (SL Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep FK), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (US Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)
Mijlocaşi: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (FC Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Bröndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Armin Gigović (BSC Young Boys)
Atacanţi: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)
Qatar
Portari: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)
Fundaşi: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)
Mijlocaşi: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)
Atacanţi: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shanan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)
Manager: Julen Lopetegui
Elveţia
Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)
Fundaşi: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)
Mijlocaşi: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)
Atacanţi: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)
Manager: Murat Yakin
Loturile echipelor din grupa D de la Mondial, din care fac parte SUA şi Paraguay
Australia
Portari: Mat Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC)
Fundaşi: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (NYCFC)
Mijlocaşi: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O’Neill (NYCFC)
Atacanţi: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
Paraguay
Portari: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Olveira (Olimpia)
Fundaşi: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)
Mijlocaşi: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Briaian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain)
Atacanţi: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras)
Manager: Gustavo Alfaro
Turcia
Portari: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)
Mijlocaşi: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
Atacanţi: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)
Manager: Vincenzo Montella
SUA
Portari: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England).
Fundaşi: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse). Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).
Mijlocaşi: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).
Atacanţi: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club América).
Manager: Mauricio Pochettino
Cupa Mondială, Grupa A, program complet
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
11 iunie, ora 22:00 – Mexic – Africa de Sud 1-0 Detalii AICI
12 iunie, ora 5:00 – Coreea de Sud – Cehia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 19:00 – Cehia – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 4:00 – Mexic – Coreea de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 4:00 – Cehia – Mexic (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 4:00 – Africa de Sud – Coreea de Sud (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa B, program complet
- Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
12 iunie, ora 22:00 – Canada – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
13 iunie, ora 22:00 – Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 22:00 – Elveția – Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 1:00 – Canada – Qatar (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Elveția – Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 22:00 – Bosnia – Qatar (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa C, program complet
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
14 iunie, ora 1:00 – Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
14 iunie, ora 4:00 – Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 1:00 – Scoția – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 4:00 – Brazilia – Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Scoția – Brazilia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 1:00 – Maroc – Haiti (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa D, program complet
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
13 iunie, ora 4:00 – SUA – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
13 iunie, ora 7:00 – Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 7:00 – Turcia – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
19 iunie, ora 22:00 – SUA – Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 5:00 – Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa E, program complet
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
14 iunie, ora 20:00 – Germania – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 2:00 – Coasta de Fildeș – Ecuador (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 23:00 – Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 3:00 – Ecuador – Curacao (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 1:00 – Curacao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa F, program complet
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa G, program complet
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
15 iunie, ora 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 4:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 22:00 – Belgia – Iran (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 4:00 – Noua Zeelandă – Egipt (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Egipt – Iran (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 6:00 – Noua Zeelandă – Belgia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa H, program complet
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
15 iunie, ora 19:00 – Spania – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 1:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)
21 iunie, ora 19:00 – Spania – Arabia Saudită (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 1:00 – Uruguay – Insulele Capului Verde (Antena 1 şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Insulele Capului Verde – Arabia Saudită (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
27 iunie, ora 3:00 – Uruguay – Spania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa I, program complet
- Grupa I: Franţa, Senegal, Irak, Norvegia
16 iunie, ora 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
17 iunie, ora 1:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 0:00 – Franța – Irak (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 3:00 – Norvegia – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 22:00 – Norvegia – Franța (Antena 1 şi AntenaPLAY)
26 iunie, ora 12:00 – Senegal – Irak (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa J, program complet
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
17 iunie, ora 4:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
16 iunie, ora 7:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
22 iunie, ora 20:00 – Argentina – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 6:00 – Iordania – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Algeria – Austria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 5:00 – Iordania – Argentina (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa K, program complet
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Cupa Mondială, Grupa L, program complet
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
17 iunie, ora 23:00 – Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 2:00 – Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 23:00 – Anglia – Ghana (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 2:00 – Panama – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Panama – Anglia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 00:00 – Croația – Ghana (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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