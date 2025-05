Cristina Neagu, după ce a cucerit ultima ei Cupă a României din carieră: "Mă simt specială" - Antena Sport

Cristina Neagu a fost foarte fericită după ce a câştigat ultima ei Cupă a României din activitatea de jucătoare. Este a 8-a Cupă a României din istoria lui CSM Bucureşti.

Cristina Neagu a punctat că vrea să câştige şi campionatul, pentru un ultim sezon aproape perfect.

Cristina Neagu, după ce a cucerit o nouă Cupă a României cu CSM, ultima din carieră: „Mă simt specială”

„(n.r: Ţi-a cântat imnul pentru ultima oară. Corect?) Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur mult că am revenit. Primele 15 minute noi nu prea am fost în meci.

Până la urmă, victoria e meritată, am fost echipa mai bună. A 8-a Cupă a României pentru club, am fost pe teren şi am câştigat-o.

(n.r: Finalul perfect de carieră, Cupa României, luaţi şi titlul în Liga Florilor) Nu e neapărat finalul perfect. Mi-aş fi dorit foarte mult să mergem în Final Four, dar lucrul ăsta nu îl mai putem schimba.