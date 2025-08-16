Antrenoul lui Empoli l-a lăudat pe Rareș Ilie după golul superb din meciul cu Reggiana - Antena Sport

Închide meniul
Antrenoul lui Empoli l-a lăudat pe Rareș Ilie după golul superb din meciul cu Reggiana

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 16:49

Antrenoul lui Empoli l-a lăudat pe Rareș Ilie după golul superb din meciul cu Reggiana

Profimedia

Antrenorul lui Empoli a venit cu laude pentru Rareș Ilie. Românul a marcat un gol superb în meciul cu Reggiana, care a contat pentru Cupa Italiei.

Rareș Ilie a uimit pe toată lumea în minutul 65 al duelului, atunci când a surprins cu o execuție superbă, iar balonul s-a oprit direct în plasă. Românul s-a revanșat astfel pentru un penalty ratat în minutul 22.

Ce a spus antrenorul lui Empoli despre Rareș Ilie, după ce românul a marcat un gol superb în meciul cu Reggiana

După timpul regulamentar și cele două reprie de prelungiri, scorul era de 1-1, astfel că partida a avut nevoie de lovituri de departajare. Empoli a trecut în următorul tur al Cupei Italiei, după ce s-a impus cu 3-0, la penalty-uri.

La finalul partidei, Guido Pagliuca, antrenorul lui Empoli, l-a lăudat pe Rareș Ilie și s-a arătat mulțumit de faptul că românul a revenit excelent în meci chiar dacă a ratat o lovitură de la 11 metri.

„Am văzut mai multe meciuri ale Reggianei și au jucat foarte bine în această vară, fiind o echipă cu un pas înainte. Îl felicit pe portarul Reggiana care a apărat penalty-ul, la fel cum îl felicit pe Ilie care, după ce a ratat penalty-ul, a rămas pe poziție, a reacționat și a marcat un gol superb”, a spus Guido Pagliuca, citat de pianetaempoli.it.

Rareș Ilie a plecat din România în vara lui 2022, atunci când Nice l-a cumpărat de la Rapid pentru 4 milioane de euro. De atunci, francezii l-au împrumutat la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport, Catanzaro și, în cele din urmă, la Empoli.

În momentul de față, jucătorul de 22 de ani este cotat la suma de 1,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În România, Rareș Ilie a mai evoluat pentru FC Juniorul și Metaloglobus.

Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli

Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție.

Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie.

Ilie s-a numărat printre protagoniştii partidei de la Empoli. Mijlocaşul tricolor a ratat un penalty, în minutul 22, când portarul Edoardo Motta a respins şutul acestuia de la unsprezece metri. Scorul era 1-0 pentru oaspeţi, după golul lui Gondo, din minutul 13.

Totuşi, Ilie şi-a luat revanşa în minutul 64, atunci când a adus egalarea pe tabela de marcaj.

Românul a primit mingea în bandă, s-a întors rapid către poartă și a șutat puternic. Balonul a prins o traiectorie surprinzătoare și s-a oprit în plasa porții.

Cum rezultatul după 90 de minute a fost 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Empoli a înscris de trei ori şi a avut o ratare, în timp ce Reggiana a ratat toate cele trei penalti-uri executate. Empoli, la care Rareş Ilie a fost înlocuit în minutul 85, s-a impus cu 3-0 după lovituri de departajare.

