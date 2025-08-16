Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi - Antena Sport

După ce Marius Şumudică a dezvăluit că o echipă turcă, din Istanbul, i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi, acum s-a aflat despre ce formaţie este vorba.

Ianis Hagi este dorit în Turcia şi în Arabia Saudită, dar el a evitat până acum să semneze, aşteptând o ofertă dintr-un campionat de top al Europei. Singurul interes dintr-un astfel de campionat a fost cel de la Borussia Monchengladbach, dar Adrian Ilie, un apropiat al lui Gică Hagi, a transmis că o astfel de variantă este greu de realizat fiindcă Bundesliga stă să înceapă.

Ianis Hagi, dorit de Fatih Karagumruk

Potrivit iamsport.ro, echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi este Fatih Karagumruk, nou-promovată în prima ligă turcă. Salariul pe care turcii i l-au propus lui Ianis Hagi este de peste 1 milion de euro pe sezon, asemănător celui pe care jucătorul naţionalei îl câştiga la Rangers.

Ianis Hagi nu a acceptat încă să meargă la Fatih Karagumruk, dar, cel mai probabil, va semna cu formaţia turcă dacă nu va apărea o ofertă mai bună.

„Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.