Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi - Antena Sport

După ce Marius Şumudică a dezvăluit că o echipă turcă, din Istanbul, i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi, acum s-a aflat despre ce formaţie este vorba.
Ianis Hagi este dorit în Turcia şi în Arabia Saudită, dar el a evitat până acum să semneze, aşteptând o ofertă dintr-un campionat de top al Europei. Singurul interes dintr-un astfel de campionat a fost cel de la Borussia Monchengladbach, dar Adrian Ilie, un apropiat al lui Gică Hagi, a transmis că o astfel de variantă este greu de realizat fiindcă Bundesliga stă să înceapă.
Ianis Hagi, dorit de Fatih Karagumruk
Potrivit iamsport.ro, echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi este Fatih Karagumruk, nou-promovată în prima ligă turcă. Salariul pe care turcii i l-au propus lui Ianis Hagi este de peste 1 milion de euro pe sezon, asemănător celui pe care jucătorul naţionalei îl câştiga la Rangers.
Ianis Hagi nu a acceptat încă să meargă la Fatih Karagumruk, dar, cel mai probabil, va semna cu formaţia turcă dacă nu va apărea o ofertă mai bună.
„Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.
Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă, că ar mai avea ceva. Asta se întâmpla acum 2 săptămâni. Probabil a ținut această ofertă ca rezervă”, declara Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
Ianis Hagi, fără echipă de la finalul sezonului trecut
Marius Şumudică a transmis că, dacă ar fi în locul selecţionerului Mircea Lucescu, l-ar convoca pe Ianis Hagi şi pentru amicalul cu Canada, care e în direct pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.
Ianis Hagi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut, fiul “Regelui” a evoluat în 24 de partide în prima ligă din Scoţia, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a deschis scorul într-un derby Rangers – Celtic 3-0, marcând chiar sub ochii tatălui său, care venise în luna ianuarie a acestui an să îl vadă la derby-ul “Old Firm”.