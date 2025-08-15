Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență

Europa League

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 8:04

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Hepta

FCSB a reușit aseară să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. După partida din Kosovo, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică și a abordat mai multe subiecte, inclusiv cel legat de eventualele transferuri pe care le va mai face.

Pentru moment, patronul de la FCSB a dezvăluit că mai vrea să ia un atacant în această vară, pentru nu a-l folosi mereu pe Dennis Politic pe acel post.

Becali mai vrea un atacant la FCSB

FCSB a trecut de Drita în turul 3 preliminar Europa League aseară după una dintre cele mai solide prestații ale “roș-albaștrilor” din acest start de sezon. Elevii lui Elias Charalambous s-au impus cu 3-1 pe Stadionul Fadil Vokkri grație reușitelor lui Cisotti, Miculescu și Politic, câștigând “dubla” la general cu 6-4.

După duelul de la Priștina, Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le mai facă la echipă, în contextul în care anunțase de zilele trecute că mai pregătește o mutare fără să dea vreun detaliu. Acum, patronul FCSB-ului a mers mai departe și a spus că vrea să aducă încă un atacant la echipă în această vară, pentru a suplini absența temporară a lui Denis Alibec. În returul cu Drita au fost folosiți pe postul de vârf Daniel Bîrligea și Dennis Politic.

De asemenea, finanțatorul din Pipera a dezvăluit că dacă echipa sa va trece și de Aberdeen și se va califica în grupa Europa League, atunci va mai aduce doi jucători fie în această “fereastră” de mercato, fie în următoarea.

Dacă ne calificăm în Europa League o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Acum ne mai trebuie un atacant, nu poți să joci cu Politic mereu atacant. O să mai luăm un atacant“, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.

Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.

