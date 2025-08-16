Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "S-au blocat negocierile!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a ratat transferul unui jucător. Oficialul „câinilor” a explicat că negocierile dintre cele două părți s-au blocat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Tomas Ribeiro. Fundașul a fost legitimat ulitma dată la Farense, echipă care a retrogradat în sezonul trecut din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

Dinamo a ratat transferul lui Tomas Ribeiro

În momentul de față, jucătorul este liber de contract, iar, recent, Andrei Nicolescu anunța că transferul este rezolvat în proporție de 70%.

Totuși, oficialul lui Dinamo a venit cu noi precizări și a dat de înțeles că mutarea are șanse mici de realizare.

Totodată, Andrei Nicolescu a spus că Dinamo va căuta soluții și în atac, în ultimele săptămâni ale perioadei de transferuri.