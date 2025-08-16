Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "S-au blocat negocierile!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a ratat transferul unui jucător. Oficialul „câinilor” a explicat că negocierile dintre cele două părți s-au blocat.
Este vorba despre Tomas Ribeiro. Fundașul a fost legitimat ulitma dată la Farense, echipă care a retrogradat în sezonul trecut din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.
Dinamo a ratat transferul lui Tomas Ribeiro
În momentul de față, jucătorul este liber de contract, iar, recent, Andrei Nicolescu anunța că transferul este rezolvat în proporție de 70%.
Totuși, oficialul lui Dinamo a venit cu noi precizări și a dat de înțeles că mutarea are șanse mici de realizare.
Totodată, Andrei Nicolescu a spus că Dinamo va căuta soluții și în atac, în ultimele săptămâni ale perioadei de transferuri.
„Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi”, a spus Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.
