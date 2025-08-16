Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "S-au blocat negocierile!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 17:48

FOTO: AntenaSport

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a ratat transferul unui jucător. Oficialul „câinilor” a explicat că negocierile dintre cele două părți s-au blocat.

Este vorba despre Tomas Ribeiro. Fundașul a fost legitimat ulitma dată la Farense, echipă care a retrogradat în sezonul trecut din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

Dinamo a ratat transferul lui Tomas Ribeiro

În momentul de față, jucătorul este liber de contract, iar, recent, Andrei Nicolescu anunța că transferul este rezolvat în proporție de 70%.

Totuși, oficialul lui Dinamo a venit cu noi precizări și a dat de înțeles că mutarea are șanse mici de realizare.

Totodată, Andrei Nicolescu a spus că Dinamo va căuta soluții și în atac, în ultimele săptămâni ale perioadei de transferuri.

„Cu Ribeiro nu am avansat, s-au blocat negocierile. Sunt șanse mai mari să nu vină. Căutăm o soluție în atac. Sper să își revină cât mai repede Perica și să ne mai dea o liniște. Sper cât mai repede să vină transferuri noi”, a spus Andrei Nicolescu, citat de fanatik.ro.

Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite”

Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat din echipa lui Zeljko Kopic și a venit cu un mesaj pentru o parte din suporterii alb-roșii care l-au hulit ca urmare a ce s-a întâmplat în urma “țepei” Pablo Cortacero.

Fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a analizat remiza dintre Dinamo și UTA și a recunoscut superioritatea din prima repriză a elevilor lui Adrian Mihalcea, pe care l-a lăudat. Din vestiarul lui Zeljko Kopic, jucătorul remarcat de Contra a fost Mamouodou Karamoko, cel care a restabilit egalitatea în meci și care a avut o ocazie pe final de a aduce victoria.

În plus, “Guriță” nu a plecat fără să le transmită suporterilor echipei că el este antrenorul care a adus ultimul trofeu din vitrina clubului, acea Cupă a Ligii câștigată în 2017 după o finală contra lui ACS Poli Timișoara.

“O primă repriză dominată de UTA, adică a fost echipa pragmatică, mai bună. A doua repriză a fost a lui Dinamo, cu schimbările făcute. Mi-a plăcut mult atacantul (n.r. – Karamoko), pentru că a schimbat jocul lui Dinamo.

Nu sunt surprins de ce face Mihalcea, că l-am avut cu mine la naţională şi ştiu ce antrenor bun este nea Adi. Merită şi mă bucur pentru el, şi-a dorit să ajungă la acest nivel.

E început de campionat şi vedem unde ajunge Dinamo. Au fost multe schimbări în cadrul lotului, Karamoko nu era pregătit şi ar fi jucat de la început. Când jucătorii vor ajunge la un nivel bun, ne vom da seama unde poate ajunge Dinamo.

M-au hulit suporterii, nu mă iubesc, dar să nu uite că am fost ultimul antrenor care s-a luptat la campionat şi am câştigat ultimul trofeu, Cupa Ligii. Mi-aş fi dorit să se întâmple şi în era Cortacero, dar asta este. Este trecutul, ne uităm la viitor“, a declarat Contra, potrivit Digi Sport.

