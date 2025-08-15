Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, la începutul returului cu Drita/ Sport Pictures

Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui titular de la FCSB, după returul cu Drita, câștigat de campioană cu 3-1. Roș-albaștrii s-au calificat astfel în play-off-ul Europa League, unde se vor duela cu Aberdeen.

Juri Cisotti a deschis scorul după doar 25 de secunde în returul de la Priștina. Italianul a fost remarcatul lui Daniel Pancu.

Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita

Fostul selecționer U21 a transmis că mijlocașul italian al campioanei ar trebui să fie un exemplu pentru toate echipele din România. Pancu a mai spus că toți antrenorii și-ar dori un echipe un jucător precum Cisotti.

„Cisotti, pentru academiile din România, prin modul în care își crește jucătorii, ar trebui să fie un exemplu. Eu nu-l văzusem pe viu. Am fost la un meci, pe vremea când eram încă selecționer, FCSB, nu mai știu cu cine. A doua zi am spus că nu am mai văzut jucător cu o asemenea primă atingere, care este foarte importantă în fotbal și face diferența.

Întotdeauna era corect poziționat, bine informat și simțea extraordinar spațiile, indiferent de unde apărea. Un jucător minunat, pe care toți antrenorii și l-ar dori în echipă. Este foarte inteligent, în primul rând fotbalistic, mă refer”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.