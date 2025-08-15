Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” - Antena Sport

Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui titular de la FCSB, după returul cu Drita, câștigat de campioană cu 3-1. Roș-albaștrii s-au calificat astfel în play-off-ul Europa League, unde se vor duela cu Aberdeen.
Juri Cisotti a deschis scorul după doar 25 de secunde în returul de la Priștina. Italianul a fost remarcatul lui Daniel Pancu.
Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita
Fostul selecționer U21 a transmis că mijlocașul italian al campioanei ar trebui să fie un exemplu pentru toate echipele din România. Pancu a mai spus că toți antrenorii și-ar dori un echipe un jucător precum Cisotti.
„Cisotti, pentru academiile din România, prin modul în care își crește jucătorii, ar trebui să fie un exemplu. Eu nu-l văzusem pe viu. Am fost la un meci, pe vremea când eram încă selecționer, FCSB, nu mai știu cu cine. A doua zi am spus că nu am mai văzut jucător cu o asemenea primă atingere, care este foarte importantă în fotbal și face diferența.
Întotdeauna era corect poziționat, bine informat și simțea extraordinar spațiile, indiferent de unde apărea. Un jucător minunat, pe care toți antrenorii și l-ar dori în echipă. Este foarte inteligent, în primul rând fotbalistic, mă refer”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa
Cei de la Football Meets Data au analizat calculele de calificare ale celor două echipe și o văd pe campioana României cu o probabilitate de 69% de a merge mai departe. Procentul este unul ridicat, însă nu se compară cu numerele pe care le înregistrase FCSB în fața unor adversari precum Inter d’Escaldes, Shkendija sau chiar și Drita, care treceau de borna 80 și chiar 90.
În ceea ce privește formațiile din Conference League, CFR Cluj e văzută și ea favorită în “dubla” cu suedezii de la Hacken, însă și mai la limită decât FCSB. Ardelenii au o probabilitate de 58% de a se califica. Pe tabloul outsiderilor se află Universitatea Craiova, care e dată cu o șansă de calificare de 44% în fața turcilor de la Bașakșehir.