Jucătorul "distrus" de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: "Nu prea a contat" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Drita – FCSB 1-3. Patronul campioanei a „distrus” un jucător din lotul lui Elias Charalambous.

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoriile cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana se va lupta, în „dublă” manșă, cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală.

Vlad Chiricheș, „distrus” de Gigi Becali după Drita – FCSB 1-3

La finalul partidei, Gigi Becali l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș. În opinia patronului, jucătorul „nu a contat” în duelul cu Drita.

“Chiricheş, în seara asta, nu prea a contat. Voi poate vedeţi altfel meciul. Dacă nu ai posesia, trebuie să ai noroc”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

De asemenea, Gigi Becali a vorbit și despre următoarea adversară a FCSB-ului. Patronul a explicat că nu o cunoaște pe Aberdeen și că va veni cu un verdict despre scoțieni după meciul tur.