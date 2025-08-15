Jucătorul "distrus" de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: "Nu prea a contat" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Drita – FCSB 1-3. Patronul campioanei a „distrus” un jucător din lotul lui Elias Charalambous.
FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoriile cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana se va lupta, în „dublă” manșă, cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală.
Vlad Chiricheș, „distrus” de Gigi Becali după Drita – FCSB 1-3
La finalul partidei, Gigi Becali l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș. În opinia patronului, jucătorul „nu a contat” în duelul cu Drita.
“Chiricheş, în seara asta, nu prea a contat. Voi poate vedeţi altfel meciul. Dacă nu ai posesia, trebuie să ai noroc”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.
De asemenea, Gigi Becali a vorbit și despre următoarea adversară a FCSB-ului. Patronul a explicat că nu o cunoaște pe Aberdeen și că va veni cu un verdict despre scoțieni după meciul tur.
„(Despre Aberdeen) Nu cunosc, nu mă pricep la alte echipe, trebuie să văd echipa ca să-mi dau seama. O văd în tur şi după văd. Nu cunosc echipele”, a mai spus Gigi Becali.
Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali
S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur.
Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa League, campioana se va duela cu Aberdeen.