Jucătorul "distrus" de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: "Nu prea a contat" - Antena Sport

Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 0:21

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei Drita – FCSB 1-3. Patronul campioanei a „distrus” un jucător din lotul lui Elias Charalambous.

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după victoriile cu Drita, din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana se va lupta, în „dublă” manșă, cu Aberdeen, pentru un loc în grupa principală.

Vlad Chiricheș, „distrus” de Gigi Becali după Drita – FCSB 1-3

La finalul partidei, Gigi Becali l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș. În opinia patronului, jucătorul „nu a contat” în duelul cu Drita.

“Chiricheş, în seara asta, nu prea a contat. Voi poate vedeţi altfel meciul. Dacă nu ai posesia, trebuie să ai noroc”, a spus Gigi Becali, la primasport.ro.

De asemenea, Gigi Becali a vorbit și despre următoarea adversară a FCSB-ului. Patronul a explicat că nu o cunoaște pe Aberdeen și că va veni cu un verdict despre scoțieni după meciul tur.

„(Despre Aberdeen) Nu cunosc, nu mă pricep la alte echipe, trebuie să văd echipa ca să-mi dau seama. O văd în tur şi după văd. Nu cunosc echipele”, a mai spus Gigi Becali.

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali

S-a aflat câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României a eliminat-o pe Drita în turul trei preliminar, după 3-2 în manşa tur, şi 3-1 în retur.

Prin prezenţa în play-off-ul Europa League, FCSB şi-a asigurat calificarea în grupa principală de Conference League. Pentru un loc în grupa de Europa League, campioana se va duela cu Aberdeen.

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.

Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.

În cazul în care FCSB va prinde grupa celei de-a doua competiţii europene, atunci campioana ar ajunge la un premiu total, din partea UEFA, de 4,66 milioane de euro. Pe de altă parte, pentru prezenţa în grupa de Conference League, roş-albaştrii vor trebui să se mulţumească cu suma de 3,52 milioane de euro.

